«Укрзализныця» с 1 августа 2025 года повысит арендную ставку на вагоны-зерновозы своего филиала «Центр транспортной логистики» до 532 грн в сутки без НДС по сравнению с 303 грн в июле. Об этом говорится на сайте компании.