«Укрзализныця» с 1 августа 2025 года повысит арендную ставку на вагоны-зерновозы своего филиала «Центр транспортной логистики» до 532 грн в сутки без НДС по сравнению с 303 грн в июле. Об этом говорится на сайте компании.
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Подробности
- В то же время будет снижена стоимость аренды вагонов типа 972 для перевозки муки – с 1750 грн до 1550 грн/сутки.
- Ставка аренды пищевых цистерн останется на уровне июля – 338 грн/сутки, тогда как аренда полувагона вырастет с 1100 грн до 1200 грн/сутки.
Контекст
УЗ ранее пересмотрела среднесуточную скорость движения собственного грузового подвижного состава. Перевозчики будут тратить меньше суток на перевозку, а значит, меньше платить за пользование вагонами.
Обновленные нормативы касаются: зерновозов, цистерн, крытых вагонов, цементовозов, переоборудованного специализированного подвижного состава и контрейлерных платформ.
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