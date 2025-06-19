«Укрзалізниця» переглянула середньодобову швидкість руху власного вантажного рухомого складу. Перевізники витрачатимуть менше діб на перевезення, а отже – менше сплачуватимуть за користування вагонами, йдеться у повідомленні пресслужби УЗ.

Деталі

УЗ оновила показники після детального аналізу фактичного руху вагонів у першому півріччі. Зокрема, компанія виявила, що для низки типів вагонів фактична середньодобова швидкість суттєво перевищує чинні нормативи.

Оновлені нормативи стосуються: зерновозів, цистерн, критих вагонів, цементовозів, переобладнаного спеціалізованого рухомого складу, контрейлерних та фітингових платформ .

. У середньому для такого рухомого складу швидкість у русі зросте на 38%. УЗ зазначила, що це дозволить вантажовідправнику доставляти вантаж швидше, що прямо знижує витрати на логістику й сприятиме розвитку контейнерних перевезень як територією України, так і до інших країн.

Нові значення набирають чинності з 16 червня й діятимуть до 31 грудня 2025 року.

Контекст

АТ «Укрзалізниця» у 2024 році отримала 20,39 млрд грн операційного прибутку від вантажних перевезень, що на 2,3% менше, ніж роком раніше. Загалом дохід від вантажних перевезень торік зріс на 10,3% р./р. — до 81,8 млрд грн.

Найбільший внесок у прибуток вантажних перевезень забезпечила інфраструктурна складова – 13,3 млрд грн (+8,3% р./р.). При цьому вагонна складова зменшилася на 11,7% р./р. – до 6,93 млрд грн, а локомотивна обвалилась майже вп’ятеро – до 0,15 млрд грн.