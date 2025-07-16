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Спасти «Укрзализныцю». Депутаты хотят перераспределить 8 млрд грн из бюджета Киева на нужды УЗ. Почему парламент пошел на этот шаг?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

Верховная Рада планирует передать часть денег из бюджета Киева на нужды УЗ. Почему?

Верховная Рада планирует передать часть денег из бюджета Киева на нужды УЗ. Почему?

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Депутаты предлагают выделить «Укрзализныце» дополнительные средства из госбюджета. Компания убыточная из-за нежелания правительства повышать тарифы на грузовые перевозки, являющиеся ключевым источником ее дохода. Источник денег на помощь УЗ – бюджет Киева. Мэр столицы выступил против такого решения. Поддерживает ли идею Рада?

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Верховная Рада 16 июля должна голосовать в первом чтении за законопроект №13439-3 с изменениями в государственный бюджет, который предусматривает увеличение расходов почти на 450 млрд грн.

Этот законопроект является альтернативой правительственному документу, который Кабмин подал в конце июня. Причина голосования именно за эту версию – на этой неделе депутаты будут голосовать за смену премьера и перезагрузку правительства, следовательно, все законы, поданные предыдущим составом Кабмина, автоматически отзовут из Рады.

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