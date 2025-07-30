«Укрзалізниця» з 1 серпня 2025 року підвищить орендну ставку на вагони-зерновози своєї філії «Центр транспортної логістики» до 532 грн на добу без ПДВ порівняно з 303 грн у липні. Про це йдеться на сайті компанії.