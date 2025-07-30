«Укрзалізниця» з 1 серпня 2025 року підвищить орендну ставку на вагони-зерновози своєї філії «Центр транспортної логістики» до 532 грн на добу без ПДВ порівняно з 303 грн у липні. Про це йдеться на сайті компанії.
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Деталі
- Водночас буде знижено вартість оренди вагонів типу 972 для перевезення борошна – з 1750 грн до 1550 грн/добу.
- Ставка оренди харчових цистерн залишиться на рівні липня – 338 грн/добу, тоді як оренда напіввагона зросте з 1100 грн до 1200 грн/добу.
Контекст
УЗ раніше переглянула середньодобову швидкість руху власного вантажного рухомого складу. Перевізники витрачатимуть менше діб на перевезення, а отже, менше сплачуватимуть за користування вагонами.
Оновлені нормативи стосуються: зерновозів, цистерн, критих вагонів, цементовозів, переобладнаного спеціалізованого рухомого складу та контрейлерних платформ.
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