Еврогруппа, включающая министров экономики и финансов стран еврозоны, рекомендовала одобрить переход Болгарии на единую европейскую валюту. Об этом решении, принятом 19 июня, сообщил глава Еврогруппы Паскаль Донохью, говорится в пресс-релизе ведомства.
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Подробности
- Ожидается, что Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам на заседании 20 июня официально утвердит рекомендацию по присоединению Болгарии к зоне евро, а Европейский совет сделает это до конца июня.
- Рекомендация Еврокомиссии предусматривает, что Болгария, национальной валютой которой является лев, введет евро с 1 января 2026 года.
Контекст
Последней страной, присоединившейся к зоне евро, стала Хорватия в январе 2023 года. Болгария остается одной из семи стран – членов ЕС, которые используют национальную валюту вместо единой европейской. К числу других таких стран относятся Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Чехия и Швеция.
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