Єврогрупа, до складу якої входять міністри економіки та фінансів країн єврозони, рекомендувала схвалити перехід Болгарії на єдину європейську валюту. Про це рішення, ухвалене 19 червня, повідомив голова Єврогрупи Паскаль Донохью, йдеться у пресрелізі відомства.

Деталі

Очікується, що Рада ЄС з економічних і фінансових питань на засіданні 20 червня офіційно затвердить рекомендацію щодо приєднання Болгарії до зони євро, а Європейська рада зробить це до кінця червня.

Рекомендація Єврокомісії передбачає, що Болгарія, національною валютою якої є лев, запровадить євро з 1 січня 2026 року.

Контекст

Останньою країною, яка приєдналася до зони євро, стала Хорватія у січні 2023 року. Болгарія наразі залишається однією із семи країн-членів ЄС, які використовують національну валюту замість єдиної європейської. До інших таких країн належать Угорщина, Данія, Польща, Румунія, Чехія та Швеція.