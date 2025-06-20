Єврогрупа, до складу якої входять міністри економіки та фінансів країн єврозони, рекомендувала схвалити перехід Болгарії на єдину європейську валюту. Про це рішення, ухвалене 19 червня, повідомив голова Єврогрупи Паскаль Донохью, йдеться у пресрелізі відомства.
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Деталі
- Очікується, що Рада ЄС з економічних і фінансових питань на засіданні 20 червня офіційно затвердить рекомендацію щодо приєднання Болгарії до зони євро, а Європейська рада зробить це до кінця червня.
- Рекомендація Єврокомісії передбачає, що Болгарія, національною валютою якої є лев, запровадить євро з 1 січня 2026 року.
Контекст
Останньою країною, яка приєдналася до зони євро, стала Хорватія у січні 2023 року. Болгарія наразі залишається однією із семи країн-членів ЄС, які використовують національну валюту замість єдиної європейської. До інших таких країн належать Угорщина, Данія, Польща, Румунія, Чехія та Швеція.
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