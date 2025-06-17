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50 грн/€ до конца года. Курс евро в Украине растет, а доллар теряет позиции. Что это значит для украинской экономики

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

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євро, долар, гривня /Getty Images

Курс евро растет, а доллар теряет позиции. Что ждет экономику? Фото Getty Images

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В середине июня курс евро в Украине установил новый рекорд – более 48 грн/€, в то время как доллар продолжает дешеветь. С чем связывают такое различие в динамике валют экономисты и что будет с курсом дальше? Объясняют банкиры и аналитики Capital Times, Dragon Capital и ЦЭС

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По состоянию на 17 июня Нацбанк установил официальный курс гривны на уровне 48,1 грн/€. Тенденция к его росту держится в течение последнего месяца. Предыдущий рекорд евро установил 22 апреля – 47,76 грн, а 13 июня превысил отметку в 48 грн и вырос за день на 63 копейки.

Доллар наоборот продолжает терять позиции – 41,5 грн/$ на 17 июня, по данным Нацбанка. Курс постепенно снижается с середины января, когда американская валюта стоила на пике 42,3 грн/$.

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