В середине июня курс евро в Украине установил новый рекорд – более 48 грн/€, в то время как доллар продолжает дешеветь. С чем связывают такое различие в динамике валют экономисты и что будет с курсом дальше? Объясняют банкиры и аналитики Capital Times, Dragon Capital и ЦЭС

По состоянию на 17 июня Нацбанк установил официальный курс гривны на уровне 48,1 грн/€. Тенденция к его росту держится в течение последнего месяца. Предыдущий рекорд евро установил 22 апреля – 47,76 грн, а 13 июня превысил отметку в 48 грн и вырос за день на 63 копейки.

Доллар наоборот продолжает терять позиции – 41,5 грн/$ на 17 июня, по данным Нацбанка. Курс постепенно снижается с середины января, когда американская валюта стоила на пике 42,3 грн/$.