Средняя стоимость украинского агроэкспорта в мае выросла до $432,7 за тонну, что на 37,4% выше, чем в прошлом году, когда этот показатель составлял $315 за тонну. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль 5 июня.

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«Это очевидное доказательство того, что Украина все больше ориентируется на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью», – отметил он.

По словам министра, в мае 2025 года аграрии экспортировали продукции на $2,29 млрд, отгрузив 4,69 млн т.

В пятерку крупнейших стран-импортеров украинской агропродукции по стоимости в мае, по данным Коваля, вошли Турция ($404,9 млн), Нидерланды ($147,4 млн), Польша ($138,3 млн), Италия ($127,7 млн) и Египет ($109,8 млн).

Министр подчеркнул, что развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции является ключевым приоритетом Минагрополитики, и эта стратегия уже приносит результаты. Так, в мае 2025 года экспорт сливочного масла достиг $20,5 млн (2900 т) со средней стоимостью $7077 за тонну, а соков (плодовых и овощных) – $19,8 млн (почти 9000 т) со стоимостью $2213 за тонну.

«Эти показатели подтверждают, что украинская продукция конкурентоспособна и востребована на международных рынках. Продолжаем работать над укреплением позиций Украины как поставщика качественной продукции с высокой добавленной стоимостью», – подытожил Коваль.

Контекст

В 2024 году Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции на $24,5 млрд, что на 12% превышает показатель 2023-го. Рост стал возможен благодаря рекордному урожаю сои (6 млн т), большая часть которого ушла на экспорт, а также рекордному за 27 лет экспорту сахара в объеме 746 000 т, сообщил Коваль в интервью Forbes. По его предварительному прогнозу, в 2025 году Украина может нарастить экспорт еще на 10%.