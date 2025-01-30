«Открытие прошлого года – это Африка». Китай будет покупать украинскую курятину, а беспошлинную торговлю с ЕС ждут перемены. Интервью с агроминистром Виталием Ковалем

В 2024 году Украина экспортировала агропродукции на $24,6 млрд – второй лучший результат в истории. В этом году его можно превзойти на 10%, прогнозирует министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль. Какие вызовы могут помешать и какие возможности открываются перед Украиной в 2025-м?

Несмотря на большую войну, в 2024-м украинские аграрии поставили сразу два рекорда в отрасли, способствовавших росту экспортной выручки: вырастили 6 млн т сои и экспортировали 746 000 т сахара. По итогам 2024-го экспорт вырос на 12%, а урожай составил 76 млн т.

Однако слабое место отрасли остается неизменным – чрезмерная зависимость от ЕС, на который приходится 52% экспорта. К тому же Украина в основном поставляет сырье. Как следствие – Польша экспортирует в деньгах почти в три раза больше агропродукции, чем Украина: $56 млрд против $22,5 млрд, говорит Коваль. Есть ли у него план, как догнать нашего западного соседа?