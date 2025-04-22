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Цены на топ-5 продуктов украинского аграрного экспорта выросли. Что подорожало больше всего

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

В 2024 году цена тонны экспорта украинской агропродукции составила $315, а уже в апреле 2025-го выросла до $443. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики со ссылкой на министра Виталия Коваля.

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  • Цена тонны экспорта украинской аграрной продукции выросла в 1,4 раза. По словам Коваля, это удалось сделать за счет увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью, в частности биоэтанола.
  • В целом с начала года Украина экспортировала аграрную продукцию на $1,1 млрд, или 2,5 млн тонн, по данным Минагрополитики.

Как изменились средние цены на топ-5 продуктов экспорта

  1. подсолнечное масло – $1174, +37,8%
  2. кукуруза – $217, +27,1%
  3. пшеница – $231, +27,4%
  4. мясо птицы – $2385, +11,2%
  5. ⁠соевые бобы – $409, +4,3%

Контекст

Резкий рост мировых цен на масло помог Украине компенсировать недобор 2,5 млн т урожая подсолнечника из-за засухи летом. Кто от этого больше выиграет и при чем здесь стареющие пальмы в Индонезии и Малайзии, читайте в материале Forbes Ukraine.

Украина зависит от экспорта, чтобы заработать жизненно важную иностранную валюту для финансирования противостояния в войне с РФ. Украинские власти ранее предостерегали, что истечение срока действия беспошлинной торговли с ЕС 5 июня может нанести «серьезный ущерб» ее экономике. По данным источников ЕП, ЕС не планирует новые торговые преференции для Украины после завершения действующего механизма либерализации после 5 июня 2025 года.

Украина в ближайшие недели собирается усилить диалог с ЕС по «торговому безвизу», заявил 11 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль. «Хотим внести изменения в соглашение об ассоциации, которое позволит украинской продукции и в дальнейшем попадать на европейский рынок без веских ограничений», – сказал он на заседании правительства.

Бизнес призвал Еврокомиссию продлить «торговый безвиз» с Украиной, поскольку его отмена может иметь ощутимые негативные последствия.

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