Середня вартість українського агроекспорту у травні зросла до $432,7 за тонну, що на 37,4% вище, ніж у попередньому році, коли цей показник становив $315 за тонну. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль 5 червня.

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«Це явний доказ того, що Україна дедалі більше орієнтується на експорт продукції з високою доданою вартістю», – зазначив він.

За словами міністра, у травні 2025 року аграрії експортували продукції на $2,29 млрд, відвантаживши 4,69 млн т.

До п’ятірки найбільших країн-імпортерів української агропродукції за вартістю у травні, за даними Коваля, увійшли: Туреччина ($404,9 млн), Нідерланди ($147,4 млн), Польща ($138,3 млн), Італія ($127,7 млн) та Єгипет ($109,8 млн).

Міністр наголосив, що розвиток глибокої переробки сільськогосподарської продукції є ключовим пріоритетом Мінагрополітики, і ця стратегія вже приносить результати. Так, у травні 2025 року експорт вершкового масла досяг $20,5 млн (2900 т) із середньою вартістю $7077 за тонну, а соків (плодових і овочевих) – $19,8 млн (майже 9000 т) із вартістю $2213 за тонну.

«Ці показники підтверджують, що українська продукція є конкурентоспроможною та затребуваною на міжнародних ринках. Продовжуємо працювати над зміцненням позицій України як постачальника якісної продукції з високою доданою вартістю», – підсумував Коваль.

Контекст

У 2024 році Україна експортувала сільськогосподарської продукції на $24,5 млрд, що на 12% перевищує показник 2023-го. Зростання стало можливим завдяки рекордному врожаю сої (6 млн т), більша частина якого пішла на експорт, а також рекордному за 27 років експорту цукру в обсязі 746 000 т, повідомив Коваль в інтерв’ю Forbes. За його попереднім прогнозом, у 2025 році Україна може наростити експорт ще на 10%.