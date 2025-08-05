«НоваПэй Кредит», дочерняя компания международного финансового сервиса «НоваПэй» (ТМ NovaPay), во втором квартале получила выручку в размере 125,78 млн грн, что в 2,4 раза больше по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Об этом говорится в отчете компании.

Подробности

Чистая прибыль за этот период выросла на 8,2%, до 19,80 млн грн, тогда как валовая прибыль снизилась на 5,3% – до 23,75 млрд грн.

За первое полугодие 2025-го чистая прибыль компании увеличилась на 52,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 53,92 млн грн. Выручка за этот период выросла в 2,7 раза – до 260,36 млн грн, а валовая прибыль увеличилась на 55,7% – до 70,07 млн грн.

Согласно отчету компании, текущая дебиторская задолженность за полугодие выросла с 784,77 млн грн, до 1 млрд 61,86 млн грн. Поступления от продажи облигаций в январе–июне 2025 года уменьшились до 355,63 млн грн с 369,97 млн грн, а расходы на их выкуп сократились до 244,92 млн грн с 300 млн грн.

В то же время поступления по договорам РЕПО с облигациями, которые позиционируются как альтернатива банковским депозитам, выросли до 705,88 млн грн с 392,25 млн грн. Расходы по таким договорам увеличились до 422,03 млн грн с 320,81 млн грн, а расходы на уплату процентов – до 44,19 млн грн с 22,19 млн грн.

Как следствие обязательства по договорам РЕПО выросли более чем вдвое – с 224,45 млн грн до 508,30 млн грн, по облигациям – с 190,32 млн грн до 285,21 млн грн, а по начисленным процентам – с 9,09 млн грн до 39,31 млн грн.

Контекст

В 2023 году NovaPay осуществила три публичных выпуска трехлетних процентных облигаций серий A, B и C. В течение 2024 года было выпущено еще шесть серий – D, E, F, G, H и I, а в 2025-м – серию J, каждая на 100 млн грн. К середине 2025 года общий объем выпуска облигаций составил 990 млн грн, из которых 203,09 млн грн номинала оставались невыкупленными. Облигации серий C и I продаются инвесторам с правом ежегодной оферты, тогда как другие серии используют в соглашениях РЕПО со сроком до года, а купонный доход выплачивается при погашении.

В начале августа 2025 года НКЦБФР зарегистрировала выпуск облигаций серии K на 100 млн грн с погашением 6 августа 2028 года и номинальной процентной ставкой 18% годовых. Публичное предложение начнётся 11 августа 2025 года. Кроме того, «НоваПей Кредит» планирует выпустить серию L на 100 млн грн, которая станет 12-й в программе выпуска. Привлеченные средства будут направлены на кредитные операции: 80% – для физических лиц, 20% – для юридических лиц.

Согласно проспекту эмиссии, в 2025 году «НоваПэй Кредит» планирует увеличить процентный доход до 802,1 млн грн, а в 2026-м – до 1 млрд 515,1 млн грн, получив чистую прибыль в размере 518,9 млн грн и 1 млрд 30,6 млн грн соответственно. В 2024-м чистая прибыль компании выросла до 89,2 млн грн с 40,3 млн грн в 2023-м, а выручка увеличилась до 285,6 млн грн с 95,6 млн грн.