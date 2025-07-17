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«Клиент реже оставляет корзину». NovaPay и RozetkaPay синхронно запустили функцию чекаута, чтобы увеличить продажи онлайн-платформ. Зачем это компаниям и можно ли на этом заработать?

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

3 хв читання

NovaPay, RozetkaPay, чекаут, checkout /Иллюстрация Анастасия Шишенок

Финансовые компании NovaPay и RozetkaPay запустили чекаут, чтобы увеличить продажи онлайн-платформ Фото Иллюстрация Анастасия Шишенок

Финансовые компании NovaPay и RozetkaPay подключили сервисы упрощенной оплаты для предпринимателей, продающих товары на онлайн-платформах. Главная цель – уменьшить количество незавершенных покупок среди клиентов. Зачем это компаниям?

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NovaPay и RozetkaPay почти одновременно за месяц запустили собственные сервисы чекаута – страницы оформления заказа с сохраненными данными клиента.

Цель – максимально упростить путь к покупке. «Компании борются не просто за трафик, но и изучают новые модели поведения пользователей», – рассказывает финансовый эксперт Елена Коробкова.

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