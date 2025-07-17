Финансовые компании NovaPay и RozetkaPay подключили сервисы упрощенной оплаты для предпринимателей, продающих товары на онлайн-платформах. Главная цель – уменьшить количество незавершенных покупок среди клиентов. Зачем это компаниям?

NovaPay и RozetkaPay почти одновременно за месяц запустили собственные сервисы чекаута – страницы оформления заказа с сохраненными данными клиента.

Цель – максимально упростить путь к покупке. «Компании борются не просто за трафик, но и изучают новые модели поведения пользователей», – рассказывает финансовый эксперт Елена Коробкова.