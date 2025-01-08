NovaPay разместила очередные выпуски облигаций на 290 млн грн

Компания NovaPay, входящая в группу компаний NOVA, зарегистрировала и разместила три выпуска облигаций – серии G, H и I – на сумму 290 млн грн. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Подробности

Ценные бумаги серии G и H уже доступны для покупки в мобильном приложении NovaPay, облигации серии I доступны для продажи институциональным клиентам.

Процентная ставка по ценным бумагам – до 18% годовых. Облигации можно приобрести от 1 до 12 месяцев.

Выплата дохода будет производиться на платежный счет клиента по истечении срока действия соглашения о покупке ценных бумаг.

«Мы видим, что наши облигации востребованы, поэтому и представим их новые выпуски. Уже более 3000 клиентов инвестировали в ценные бумаги на сумму 740 млн грн», – отметил Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.

Контекст

В 2023 году NovaPay зарегистрировала три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый. В 2024 году компания осуществила еще три эмиссии таких ценных бумаг – серий D, E и F. Агентство «Стандарт-Рейтинг» присвоило корпоративным облигациям NovaPay рейтинг на уровне uaAA.

NovaPay – это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA («Новая почта») и уже 12 лет предоставляющий платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3500 отделениях «Новой почты».

В апреле 2023 года сервис NovaPay получил расширенную лицензию НБУ. Компания стала первым украинским небанковским учреждением, имеющим право открывать счета, выпускать кредитные и платежные карты, а также предоставлять услуги эквайринга и денежных переводов бизнеса.

По итогам трех кварталов 2024 года общее количество совершенных транзакций NovaPay достигло 292 млн. Это на 16% больше по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Через систему прошло переводов на 213,7 млрд грн, этот показатель на 29% больше, чем в прошлом году.

Компания перечислила в госбюджет более 1 млрд грн налогов и сборов. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Инвестиции в победу составили 4,5 млн грн.