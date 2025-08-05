«НоваПей Кредит», дочірня компанія міжнародного фінансового сервісу «НоваПей» (ТМ NovaPay), у другому кварталі отримала виторг у розмірі 125,78 млн грн, що в 2,4 раза більше порівняно з другим кварталом 2024 року. Про це йдеться у звіті компанії.

Деталі

Чистий прибуток за цей період зріс на 8,2% – до 19,80 млн грн, тоді як валовий прибуток знизився на 5,3% – до 23,75 млрд грн.

За перше півріччя 2025 року чистий прибуток компанії збільшився на 52,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 53,92 млн грн. Виторг за цей період зріс у 2,7 раза – до 260,36 млн грн, а валовий прибуток збільшився на 55,7% – до 70,07 млн грн.

Згідно зі звітом компанії, поточна дебіторська заборгованість за півріччя зросла з 784,77 млн грн до 1 млрд 61,86 млн грн. Надходження від продажу облігацій у січні-червні 2025 року зменшилися до 355,63 млн грн з 369,97 млн грн, а витрати на їх викуп скоротилися до 244,92 млн грн з 300 млн грн.

Водночас надходження за договорами РЕПО з облігаціями, які позиціонуються як альтернатива банківським депозитам, зросли до 705,88 млн грн з 392,25 млн грн. Витрати за такими договорами збільшилися до 422,03 млн грн з 320,81 млн грн, а витрати на сплату відсотків – до 44,19 млн грн з 22,19 млн грн.

Як наслідок, зобов’язання за договорами РЕПО зросли більш ніж удвічі – з 224,45 млн грн до 508,30 млн грн, за облігаціями – з 190,32 млн грн до 285,21 млн грн, а за нарахованими відсотками – з 9,09 млн грн до 39,31 млн грн.

Контекст

У 2023 році NovaPay здійснила три публічні випуски трирічних відсоткових облігацій серій «A», «B» та «C». Протягом 2024 року було випущено ще шість серій – «D», «E», «F», «G», «H» та «I», а у 2025 році – серію «J», кожна на 100 млн грн. На середину 2025 року загальний обсяг випуску облігацій склав 990 млн грн, з яких 203,09 млн грн номіналу залишалися невикупленими. Облігації серій «C» та «I» продаються інвесторам з правом щорічної оферти, тоді як інші серії використовуються в угодах РЕПО з терміном до року, а купонний дохід виплачується при погашенні.

На початку серпня 2025 року НКЦПФР зареєструвала випуск облігацій серії «K» на 100 млн грн з погашенням 6 серпня 2028 року та номінальною відсотковою ставкою 18% річних. Публічна пропозиція розпочнеться 11 серпня 2025 року. Крім того, «НоваПей Кредит» планує випустити серію «L» на 100 млн грн, яка стане 12-ю в програмі випуску. Залучені кошти будуть спрямовані на кредитні операції: 80% – для фізичних осіб, 20% – для юридичних.

Згідно з проспектом емісії, у 2025 році «НоваПей Кредит» планує збільшити процентний дохід до 802,1 млн грн, а у 2026 році – до 1 млрд 515,1 млн грн, отримавши чистий прибуток у розмірі 518,9 млн грн та 1 млрд 30,6 млн грн відповідно. У 2024 році чистий прибуток компанії зріс до 89,2 млн грн з 40,3 млн грн у 2023 році, а виторг збільшився до 285,6 млн грн з 95,6 млн грн.