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Зеленский досрочно покинул саммит G7 в Канаде и возвращается в Киев. Что об этом известно

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент Украины Владимир Зеленский /Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский Фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский сократил свой визит в Канаду и возвращается в Украину. Об этом пишут CBC News и Общественное со ссылкой на источники.

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Подробности

  • Зеленский решил сократить поездку из-за смертоносной бомбардировки Киева в ночь на 17 июня и досрочного отъезда президента США Дональда Трампа с саммита G7, пишет CBC.
  • Президент возвращается в Киев после завершения переговоров в Кананаскисе, отменив запланированную пресс-конференцию в Калгари. Анонимный канадский чиновник сообщил Reuters, что Оттава якобы отказалась от идеи обнародовать жесткое заявление G7 о войне России против Украины из-за позиции США.
  • По словам источника CBC News, шесть лидеров G7 были готовы к более решительным формулировкам, но американская сторона настаивала на их смягчении.
  • В то же время Эмили Уильямс, представитель премьер-министра Канады Марка Карни, заявила, что никакого заявления по Украине не планировалось.

Контекст

С 15 по 17 июня 2025 года в Кананаскисе (провинция Альберта, Канада) состоялся 51-й саммит G7, где собрались лидеры США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Евросоюза. К дискуссиям также присоединились представители Украины, Индии, Бразилии, Австралии, ЮАР и Мексики. Ключевые темы саммита – глобальная безопасность, экономическая стабильность, энергетическая независимость, климатические изменения и развитие искусственного интеллекта.

Значительное внимание было уделено эскалации на Ближнем Востоке, в частности конфликту между Израилем и Ираном, а также войне России против Украины. Президент США Дональд Трамп покинул саммит ранее, 16 июня, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, но успел подписать совместное заявление G7, в котором осуждаются ядерные амбиции Ирана и поддерживается право Израиля на самозащиту.

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