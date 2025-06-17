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Канада объявила о предоставлении Украине $1,5 млрд военной поддержки и расширении санкций против РФ

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни на саммите G7 /Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни на саммите G7 Фото Getty Images

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на 2 млрд канадских долларов (около $1,5 млрд) и расширила санкции против России. Об этом 17 июня заявил премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с президентом Владимиром Зеленским на саммите G7.

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Подробности

  • Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования пострадавшим от российской атаки на Киев в ночь на 17 июня и подчеркнул, что Россия избегает переговоров по поводу завершения войны, начатой ​​против Украины.
  • «Канада вводит новые санкции против ряда лиц и более 40 организаций в России и за ее пределами, способствующих уклонению от ограничений, а также против 200+ судов теневого флота, которые Россия использует для обхода санкций», – заявил Карни.
  • Он также анонсировал новый пакет военной помощи Украине. «Мы предоставляем дроны, вертолеты, боеприпасы – в общей сложности свыше $2 млрд прямой поддержки. Кроме того, выделяем $2 млрд кредита, который финансируется процентами с замороженных российских активов», – добавил премьер-министр.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку 17 июня одной из самых масштабных с февраля 2022 года, отметив, что Россия применила 440 дронов и 32 ракеты. «На данный момент 138 раненых и 12 погибших. Атака поразила гражданскую инфраструктуру и жилые дома, информация еще уточняется», – сказал он.
  • Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам и прекращению огня, но Россия не проявляет такого желания. «Спасибо за военную поддержку. Наши воины должны быть сильными, пока Россия не согласится на мир. Для этого нужно давление, в частности дополнительные санкции», – отметил президент.

Контекст

С 15 по 17 июня 2025 г. в Кананаскисе (Альберта, Канада) проходит 51-й саммит «Большой семерки», в котором принимают участие лидеры США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и ЕС. К обсуждению также присоединились партнеры из Украины, Индии, Бразилии, Австралии, ЮАР и Мексики. Основными темами саммита стали глобальная безопасность, экономическая стабильность, энергетическая независимость, изменение климата и развитие искусственного интеллекта.

Особое внимание лидеры уделили эскалации на Ближнем Востоке, в частности конфликту между Израилем и Ираном, а также войне России против Украины. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит 16 июня из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, но успел подписать совместное заявление G7 с осуждением ядерных амбиций Ирана и поддержкой права Израиля на самооборону.

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