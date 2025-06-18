Президент Володимир Зеленський скоротив свій візит до Канади та повертається до України. Про це пишуть CBC News і «Суспільне» з посиланням на джерела.

Деталі

Зеленський вирішив скоротити поїздку через смертоносне бомбардування Києва в ніч проти 17 червня та достроковий від’їзд президента США Дональда Трампа з саміту G7, пише CBC.

Президент повертається до Києва після завершення переговорів у Кананаскісі, скасувавши заплановану пресконференцію в Калгарі. Анонімний канадський чиновник повідомив Reuters, що Оттава нібито відмовилася від ідеї оприлюднити жорстку заяву G7 щодо війни Росії проти України через позицію США.

За словами джерела CBC News, шість лідерів G7 були готові до більш рішучих формулювань, але американська сторона наполягала на їхньому пом’якшенні.

Водночас Емілі Вільямс, представниця прем’єр-міністра Канади Марка Карні, заявила, що жодної заяви щодо України не планувалося.

Контекст

З 15 по 17 червня 2025 року в Кананаскісі (провінція Альберта, Канада) відбувся 51-й саміт G7, де зібралися лідери США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Євросоюзу. До дискусій також приєдналися представники України, Індії, Бразилії, Австралії, ПАР і Мексики. Ключовими темами саміту є глобальна безпека, економічна стабільність, енергетична незалежність, кліматичні зміни та розвиток штучного інтелекту.

Значну увагу було приділено ескалації на Близькому Сході, зокрема конфлікту між Ізраїлем та Іраном, а також війні Росії проти України. Президент США Дональд Трамп залишив саміт раніше, 16 червня, через загострення ситуації на Близькому Сході, але встиг підписати спільну заяву G7, у якій засуджуються ядерні амбіції Ірану та підтримується право Ізраїлю на самозахист.