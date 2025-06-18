Президент Володимир Зеленський скоротив свій візит до Канади та повертається до України. Про це пишуть CBC News і «Суспільне» з посиланням на джерела.
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Деталі
- Зеленський вирішив скоротити поїздку через смертоносне бомбардування Києва в ніч проти 17 червня та достроковий від’їзд президента США Дональда Трампа з саміту G7, пише CBC.
- Президент повертається до Києва після завершення переговорів у Кананаскісі, скасувавши заплановану пресконференцію в Калгарі. Анонімний канадський чиновник повідомив Reuters, що Оттава нібито відмовилася від ідеї оприлюднити жорстку заяву G7 щодо війни Росії проти України через позицію США.
- За словами джерела CBC News, шість лідерів G7 були готові до більш рішучих формулювань, але американська сторона наполягала на їхньому пом’якшенні.
- Водночас Емілі Вільямс, представниця прем’єр-міністра Канади Марка Карні, заявила, що жодної заяви щодо України не планувалося.
Контекст
З 15 по 17 червня 2025 року в Кананаскісі (провінція Альберта, Канада) відбувся 51-й саміт G7, де зібралися лідери США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Євросоюзу. До дискусій також приєдналися представники України, Індії, Бразилії, Австралії, ПАР і Мексики. Ключовими темами саміту є глобальна безпека, економічна стабільність, енергетична незалежність, кліматичні зміни та розвиток штучного інтелекту.
Значну увагу було приділено ескалації на Близькому Сході, зокрема конфлікту між Ізраїлем та Іраном, а також війні Росії проти України. Президент США Дональд Трамп залишив саміт раніше, 16 червня, через загострення ситуації на Близькому Сході, але встиг підписати спільну заяву G7, у якій засуджуються ядерні амбіції Ірану та підтримується право Ізраїлю на самозахист.
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