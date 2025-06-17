Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщила представительница Белого дома Кэролайн Левитт 16 июня. Сам президент позже заявил, что это не связано с вопросом прекращения огня между Израилем и Ираном.

Ключевые факты

«Из-за происходящего на Ближнем Востоке президент Трамп поедет сегодня после ужина с главами государств», – написала Левитт в соцсети X.

По ее словам, президент Трамп «прекрасно» провел день на G7, даже подписал крупное торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал то, что Трамп покинул саммит, положительным шагом ввиду цели добиться прекращения огня на Ближнем Востоке.

Сам Трамп впоследствии заявил в своей соцсети Truth Social, что досрочно покинул саммит не для того, чтобы заняться прекращением огня на Ближнем Востоке, раскритиковав Макрона.

«Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над прекращением огня между Израилем и Ираном. Неправда! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Это гораздо больше этого. Намеренно или нет, Эмманюэль всегда все путает», – написал Трамп.

Фото: скрин Truth Social

На саммите «Большой семерки» президент США дал понять, что он не спешит вводить более жесткие санкции против России, отвергнув давление со стороны лидеров стран-союзников, стремящихся сделать больше, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам, пишет Bloomberg. Президент США не раз заявлял, что рассматривает возможность введения новых санкций против России, но отказался это сделать. На вопрос, почему он все еще ждет, он ответил, что хочет увидеть, «будет ли подписано соглашение», и выразил обеспокоенность по поводу того, как санкции повлияют на США.

«Не забывайте, санкции стоят нам больших денег. Когда я налагаю санкции на страну, которая обходится США в большие деньги, огромные деньги – сказал Трамп на саммите в Альберте, Канада. – Это не просто «давайте подпишем документ», в котором говорится о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции – это не так-то просто. Это не просто улица с односторонним движением».

Европейские лидеры подтолкнули Трампа к новым санкциям, утверждая, что это критически важно, чтобы заставить президента России Владимира Путина вести переговоры, чтобы положить конец войне в Украине. На вопрос о европейских призывах к санкциям Трамп ответил: «Европа говорит это, но они еще этого не сделали. Давайте сначала посмотрим, как они это сделают».

Страны «Большой семерки» выразили поддержку Израилю в своем совместном заявлении, опубликованном вечером 16 июня, в нем Иран назван источником нестабильности на Ближнем Востоке, а лидеры стран G7 призвали к более широкой деэскалации боевых действий в регионе.

«Мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы подтверждаем нашу поддержку безопасности Израиля, – говорится в заявлении лидеров G7. – Иран является главным источником региональной нестабильности и террора». В нем также сказано, что G7 «ясно дала понять, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие».

Контекст

Прибыв на саммит G7 в Канаде 16 июня, Трамп заявил, что исключать Россию из G8 было ошибкой. Россия была исключена из клуба самых крупных экономик после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. По словам президента США, «войны сейчас бы не было, если бы Россия оставалась в группе».

В ходе саммита лидеры G7 – США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канады – должны были обсуждать торговлю, искусственный интеллект, энергетическую безопасность, лесные пожары и глобальные конфликты, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке. К саммиту присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

На саммите G7 в Канаде Украина намерена обсуждать вопрос давления на Россию, использование замороженных активов РФ, санкции и ограничение цен на российскую нефть, заявил Зеленский 16 июня. Он рассчитывал на встречу с Трампом для обсуждения оборонного пакета, который Украина готова купить у США.