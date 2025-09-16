Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Богатейшие
Дата

Forbes Digital

От советника президента США до инвестора. Как ставка на Ближний Восток сделала Джареда Кушнера миллиардером?

Forbes USA
Forbes

6 хв читання

Джаред Кушнер Affinity /Getty Images

Джош Кушнер владеет 100% компании Affinity, которую Forbes оценивает в $215 млн. Это делает ее вторым по величине активом после его 20% доли в семейной Kushner Companies, оцениваемой в $560 млн. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

10:07 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 10:07

Благодаря удачным инвестициям, новому финансированию от ближневосточных партнеров и росту цен на жилье в Южной Флориде, муж Иванки Трамп – Джаред Кушнер – присоединился к своему брату и тестю в клубе миллиардеров. Forbes US объясняет, из чего состоит инвестиционный портфель Кушнера.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Наибольший частный инвестиционный успех Джареда Кушнера, 44, на сегодня – израильский бизнес, в который он пытался зайти еще более 10 лет назад.

В 2014 году Кушнеру было 33, он возглавлял Kushner Companies – нью-йоркскую девелоперскую компанию, основанную его отцом и дедом. В поисках новых инвестиций он остановился на израильской страховой и финансовой компании Phoenix. Кушнер заключил предварительное соглашение о покупке 47% акций компании, отчасти благодаря кредиту от продавца. Некоторое время все выглядело перспективно. Но регуляторные барьеры оказались слишком сложными и сделка сорвалась.

Спустя 10 лет он получил второй шанс. Через Affinity Partners – частную инвестиционную компанию, которую он основал в начале 2021 года, – Кушнер потратил около $250 млн на приобретение почти 10% акций Phoenix с июля 2024 года. Это одна из самых больших ставок Affinity и в то же время «лучшая инвестиция», хвастается Кушнер, добавляя, что уже получил более чем девятикратную отдачу.

Именно благодаря таким сделкам, а также умению Кушнера привлекать средства от влиятельных ближневосточных инвесторов, он теперь миллиардер.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні