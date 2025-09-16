Благодаря удачным инвестициям, новому финансированию от ближневосточных партнеров и росту цен на жилье в Южной Флориде, муж Иванки Трамп – Джаред Кушнер – присоединился к своему брату и тестю в клубе миллиардеров. Forbes US объясняет, из чего состоит инвестиционный портфель Кушнера.

Наибольший частный инвестиционный успех Джареда Кушнера, 44, на сегодня – израильский бизнес, в который он пытался зайти еще более 10 лет назад.

В 2014 году Кушнеру было 33, он возглавлял Kushner Companies – нью-йоркскую девелоперскую компанию, основанную его отцом и дедом. В поисках новых инвестиций он остановился на израильской страховой и финансовой компании Phoenix. Кушнер заключил предварительное соглашение о покупке 47% акций компании, отчасти благодаря кредиту от продавца. Некоторое время все выглядело перспективно. Но регуляторные барьеры оказались слишком сложными и сделка сорвалась.

Спустя 10 лет он получил второй шанс. Через Affinity Partners – частную инвестиционную компанию, которую он основал в начале 2021 года, – Кушнер потратил около $250 млн на приобретение почти 10% акций Phoenix с июля 2024 года. Это одна из самых больших ставок Affinity и в то же время «лучшая инвестиция», хвастается Кушнер, добавляя, что уже получил более чем девятикратную отдачу.

Именно благодаря таким сделкам, а также умению Кушнера привлекать средства от влиятельных ближневосточных инвесторов, он теперь миллиардер.