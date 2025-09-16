Завдяки вдалим інвестиціям, новому фінансуванню від близькосхідних партнерів та зростанню цін на житло в Південній Флориді, чоловік Іванки Трамп – Джаред Кушнер – приєднався до свого брата та тестя у клубі мільярдерів. Forbes US пояснює, з чого складається інвестиційний портфель Кушнера.

Найбільший приватний інвестиційний успіх Джареда Кушнера, 44, на сьогодні – ізраїльський бізнес, у який він намагався зайти ще понад десять років тому.

У 2014 році Кушнеру було 33, він очолював Kushner Companies – нью-йоркську девелоперську компанію, яку заснували його батько й дід. У пошуках нових інвестицій він зупинився на ізраїльській страховій та фінансовій компанії Phoenix. Кушнер уклав попередню угоду про купівлю 47% акцій компанії, частково завдяки кредиту від продавця. Деякий час усе виглядало перспективно. Але регуляторні бар’єри виявилися надто складними, і угода зірвалася.

Через десять років він отримав другий шанс. Через Affinity Partners – приватну інвестиційну компанію, яку він заснував на початку 2021 року, – Кушнер витратив близько $250 млн на придбання майже 10% акцій Phoenix із липня 2024 року. Це одна з найбільших ставок Affinity і водночас «найкраща інвестиція», хвалиться Кушнер, додаючи, що вже отримав понад 9-кратну віддачу.

Саме завдяки таким угодам, а також вмінню Кушнера залучати кошти від впливових близькосхідних інвесторів він тепер є мільярдером.