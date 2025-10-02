Парламентские выборы в Чехии может выиграть партия бывшего премьера Андрея Бабиша. Одно из его обещаний – отменить инициативу, по которой Украина получила миллионы снарядов для артиллерии. Удастся ли ему это в случае победы? Разбор Forbes Украина
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
«Есть тенденция к аудиту инициативы чешской снарядной инициативы для Украины», – говорит чешский чиновник Томаш Копечный, который стоял у истоков этого проекта.
3–4 октября в Чехии пройдут выборы в парламент. Лидер в соцопросах – евроскептическая партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша. Он обещает положить конец «снарядной инициативе», которую считает «гнилой», и открыт к формированию коалиции с партиями, выступающими против продолжения помощи Украине.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.