Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Мир
Дата

Forbes Digital

На кону миллионы снарядов. На выборах в Чехии может победить партия экс-премьера и евроскептика Андрея Бабиша. Какие ставки для Украины

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

6 хв читання

Вибори в Чехії виграє партія Андрея Бабіша, який обіцяє скасувати постачання снарядів до України /Getty Images

Андрей Бабиш – бывший премьер и фаворит выборов в Чехии Фото Getty Images

Парламентские выборы в Чехии может выиграть партия бывшего премьера Андрея Бабиша. Одно из его обещаний – отменить инициативу, по которой Украина получила миллионы снарядов для артиллерии. Удастся ли ему это в случае победы? Разбор Forbes Украина

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Есть тенденция к аудиту инициативы чешской снарядной инициативы для Украины», – говорит чешский чиновник Томаш Копечный, который стоял у истоков этого проекта.

3–4 октября в Чехии пройдут выборы в парламент. Лидер в соцопросах – евроскептическая партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша. Он обещает положить конец «снарядной инициативе», которую считает «гнилой», и открыт к формированию коалиции с партиями, выступающими против продолжения помощи Украине.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні