Парламентські вибори в Чехії може виграти партія колишнього премʼєра країни Андрея Бабіша. Одна з його обіцянок – скасувати ініціативу, за якою Україна отримала мільйони снарядів для артилерії. Чи вдасться йому це у разі перемоги? Розбір Forbes Ukraine
«Є тенденція до аудиту ініціативи чеської снарядної ініціативи для України», – каже чеський урядовець Томаш Копечний, який стояв біля витоків цього проєкту.
3–4 жовтня у Чехії відбудуться вибори до парламенту. Лідер у соцопитуваннях – євроскептична партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша. Він обіцяє покласти край «снарядній ініціативі», яку вважає «гнилою», та відкритий до формування коаліції з партіями, що виступають проти продовження допомоги Україні.
