С начала полномасштабной войны официальная статистика приостановила публикацию данных о численности населения. Экспертные оценки варьируются от 28 млн до 37,9 млн (с учетом временно оккупированных территорий). Какова на самом деле численность населения и как изменилась демографическая карта страны? Forbes Ukraine провел оценку, как никто еще не считал.
Последняя перепись населения состоялась в 2001 году, тогда в Украине проживало 48,5 млн человек. В 2019-м правительство осуществило альтернативную оценку, используя комбинированный метод: данные операторов, информацию из госреестров и соцопросы. Вывод – на подконтрольной правительству территории проживало 37,3 млн.
Forbes Ukraine произвел свою альтернативную оценку и исследовал, как изменилась демографическая карта страны.
