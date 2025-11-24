Підписка від 25 грн
Україна, населення, зміна, міграція /інфографіка Анастасія Решетнік
Ні 50, ні 37 млн. Forbes Ukraine підрахував, як змінилася чисельність населення України за останні п'ять років. Скільки українців насправді?

Олександр Мануілов
Загальна чисельність населення у міжнародно визнаних кордонах становить 35–35,5 млн. Це близько до кількості людей, які проживали на цій території у 1920-х, і лише на 2 млн більше, ніж після Другої світової війни. Фото інфографіка Анастасія Решетнік

З початку повномасштабної війни офіційна статистика зупинила публікацію даних про чисельність населення. Експертні оцінки варіюються від 28 млн до 37,9 млн (з урахуванням тимчасово окупованих територій). Яка ж насправді чисельність населення і як змінилася демографічна мапа країни? Forbes Ukraine зробив оцінку, як ще ніхто не рахував.

Останній перепис населення був у 2001 році, тоді в Україні проживало 48,5 млн осіб. У 2019-му уряд здійснив альтернативну оцінку, використовуючи комбінований метод: дані операторів, інформацію з держреєстрів і соцопитування. Висновок – на підконтрольній уряду території мешкало 37,3 млн.

Forbes Ukraine зробив власну альтернативну оцінку і дослідив, як змінилася демографічна мапа країни.

