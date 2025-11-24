Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:06 хвилин
З початку повномасштабної війни офіційна статистика зупинила публікацію даних про чисельність населення. Експертні оцінки варіюються від 28 млн до 37,9 млн (з урахуванням тимчасово окупованих територій). Яка ж насправді чисельність населення і як змінилася демографічна мапа країни? Forbes Ukraine зробив оцінку, як ще ніхто не рахував.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Останній перепис населення був у 2001 році, тоді в Україні проживало 48,5 млн осіб. У 2019-му уряд здійснив альтернативну оцінку, використовуючи комбінований метод: дані операторів, інформацію з держреєстрів і соцопитування. Висновок – на підконтрольній уряду території мешкало 37,3 млн.
Forbes Ukraine зробив власну альтернативну оцінку і дослідив, як змінилася демографічна мапа країни.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.