Forbes Ukraine підрахував, як змінилася чисельність населення України за останні п'ять років. Скільки українців насправді? Олександр Мануілов Forbes

Загальна чисельність населення у міжнародно визнаних кордонах становить 35–35,5 млн. Це близько до кількості людей, які проживали на цій території у 1920-х, і лише на 2 млн більше, ніж після Другої світової війни. Фото інфографіка Анастасія Решетнік









2 00:00 / 05:06 З початку повномасштабної війни офіційна статистика зупинила публікацію даних про чисельність населення. Експертні оцінки варіюються від 28 млн до 37,9 млн (з урахуванням тимчасово окупованих територій). Яка ж насправді чисельність населення і як змінилася демографічна мапа країни? Forbes Ukraine зробив оцінку, як ще ніхто не рахував. Останній перепис населення був у 2001 році, тоді в Україні проживало 48,5 млн осіб. У 2019-му уряд здійснив альтернативну оцінку, використовуючи комбінований метод: дані операторів, інформацію з держреєстрів і соцопитування. Висновок – на підконтрольній уряду території мешкало 37,3 млн. Forbes Ukraine зробив власну альтернативну оцінку і дослідив, як змінилася демографічна мапа країни. Ви знайшли помилку чи неточність? Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше. Виправити