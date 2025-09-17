Как закончить войну на истощение, когда Россия не настроена серьезно по поводу переговоров, а Трамп – плохо предсказуем и требует от Европы взять риск на себя? Итоги конференции YES, которая проходила 12–13 сентября в Киеве.

Смену настроений относительно перспектив российско-украинской войны можно хорошо проследить за дискуссиями на конференциях Yalta European Strategy. На нее Фонд Виктора Пинчука ежегодно собирает десятки представителей западного политического, экономического и военного истеблишмента. Если официальным лозунгом конференции YES в 2024-м было «Необходимость победить», то в 2025-м это уже вопрос «Как закончить войну?».

Одна из очевидных причин смены настроений – возвращение в Белый дом Дональда Трампа. Спустя полгода при власти он перевернул политику США с позиции союзника Украины на медиатора, который стремится к завершению войны.