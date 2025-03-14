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США – медиатор, а не союзник. Как проходили переговоры украинской делегации с командой Дональда Трампа в Джидде? Реконструкция событий

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

3 хв читання

переговори, мир, перемир'я, війна /Офис президента Украины

11 марта в городе Джидда (Саудовская Аравия) прошли переговоры делегаций Украины и США. Ключевые темы – путь к миру и двусторонние отношения стран. Фото Офис президента Украины

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Как проходили переговоры Украины и США в Саудовской Аравии? Было ли давление и какие позиции отстояла Украина? Узнавал Forbes Ukraine

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Украинская делегация ехала на встречу с командой Дональда Трампа в Джидде, чтобы разблокировать отношения с Вашингтоном после конфликта в Белом доме. Главная цель – убедить США в стремлении Украины к миру и продемонстрировать, что Россия не готова к компромиссу.

Ключевым аргументом Киева было предложение частичного перемирия в небе и на море, разработанное совместно с европейскими партнерами. Однако по итогам переговоров Украина заявила о готовности поддержать инициативу США по полному 30-дневному прекращению огня, если Россия также согласится на эти условия.

Как Украине удалось договориться с командой Трампа? Какие ключевые позиции Киев отстоял и с каким давлением столкнулся? Forbes Ukraine пообщался с двумя собеседниками, осведомленными с ходом переговоров, чтобы воспроизвести их течение.

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