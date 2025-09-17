Як завершити війну на виснаження, коли Росія несерйозна щодо переговорів, а Трамп – погано передбачуваний та вимагає від Європи взяти ризик на себе? Висновки з конференції YES, що тривала 12–13 вересня у Києві.

Зміну настроїв щодо перспектив російсько-української війни можна добре простежити за дискусіями на конференціях Yalta European Strategy. На неї Фонд Віктора Пінчука щороку збирає десятки представників західного політичного, економічного та військового істеблішменту. Якщо офіційним гаслом конференції YES у 2024-му було «Необхідність перемогти», то в 2025-му це вже питання «Як завершити війну?».

Однією з очевидних причин зміни настроїв є повернення до Білого дому Дональда Трампа. За пів року при владі він перевернув політику США із позиції союзника України на медіатора, який прагне завершення війни.