Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Війна
Дата

Forbes Digital

«Стратегія Трампа щодо Путіна провалилась». Як завершити війну? Forbes запитав про це у представників західних політичних еліт під час конференції YES

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

5 хв читання

Учасники 21-ї конференції YES у Києві, 12–13 вересня 2025 року. /Фотографії надані ФондомВіктораПінчука©2025. Фотографи: Ніколя Лобе, Валентина Ростовікова, Фредерік Гаррідо - Рамірез (PRYZM)

Учасники 21-ї конференції YES у Києві, 12–13 вересня 2025 року. Фото Фотографії надані ФондомВіктораПінчука©2025. Фотографи: Ніколя Лобе, Валентина Ростовікова, Фредерік Гаррідо - Рамірез (PRYZM)

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:09 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:09

Як завершити війну на виснаження, коли Росія несерйозна щодо переговорів, а Трамп – погано передбачуваний та вимагає від Європи взяти ризик на себе? Висновки з конференції YES, що тривала 12–13 вересня у Києві.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Зміну настроїв щодо перспектив російсько-української війни можна добре простежити за дискусіями на конференціях Yalta European Strategy. На неї Фонд Віктора Пінчука щороку збирає десятки представників західного політичного, економічного та військового істеблішменту. Якщо офіційним гаслом конференції YES у 2024-му було «Необхідність перемогти», то в 2025-му це вже питання «Як завершити війну?».

Однією з очевидних причин зміни настроїв є повернення до Білого дому Дональда Трампа. За пів року при владі він перевернув політику США із позиції союзника України на медіатора, який прагне завершення війни.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні