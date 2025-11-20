Ділянки фронту біля Покровська у Донецькій області та Гуляйполя на Запоріжжі стали найгарячішими на фронті за останні тижні. Куди розвивається ситуація на полі бою та чи є вихід з кризи?

На фронті наростає стратегічна криза, написав 15 листопада у X директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Фонд нарощує допомогу українським військам на двох гарячих напрямках – навколо Покровська та Гуляйполя.

У Покровську тривають міські бої, а відстань між «клішнями» російських військ навколо агломерації – від 3 км до 8 км, за даними мапи Deep State.

Біля Гуляйполя – ворог за останні два тижні просунувся на 8–9 км. Відхід з району Рівнопілля на цьому напрямку визнали й у командуванні Сил оборони півдня.

Якого розвитку подій чекати на цих напрямках? Які наслідки матиме просування росіян та який вихід із кризової ситуації на фронті має Україна? Forbes Ukraine поговорив з провідними західними аналітиками російсько-української війни. Спойлер: брак піхоти – не єдина проблема.