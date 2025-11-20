Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:10 хвилин
Ділянки фронту біля Покровська у Донецькій області та Гуляйполя на Запоріжжі стали найгарячішими на фронті за останні тижні. Куди розвивається ситуація на полі бою та чи є вихід з кризи?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
На фронті наростає стратегічна криза, написав 15 листопада у X директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Фонд нарощує допомогу українським військам на двох гарячих напрямках – навколо Покровська та Гуляйполя.
У Покровську тривають міські бої, а відстань між «клішнями» російських військ навколо агломерації – від 3 км до 8 км, за даними мапи Deep State.
Біля Гуляйполя – ворог за останні два тижні просунувся на 8–9 км. Відхід з району Рівнопілля на цьому напрямку визнали й у командуванні Сил оборони півдня.
Якого розвитку подій чекати на цих напрямках? Які наслідки матиме просування росіян та який вихід із кризової ситуації на фронті має Україна? Forbes Ukraine поговорив з провідними західними аналітиками російсько-української війни. Спойлер: брак піхоти – не єдина проблема.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.