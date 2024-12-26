«Експеримент обійшовся у $50 000». Ці три малі компанії купили землю на десятки мільйонів гривень. Що з цього вийшло

Неаграрні компанії купують сотні гектарів земель для сільського господарства, хоча термін окупності може сягати 10 років. Forbes розпитав власників малих і середніх бізнесів про доцільність таких інвестицій

Вільно купити землю українці можуть з 1 липня 2021 року, український бізнес – з 1 січня 2024 року, згідно із законом про ринок землі. До цього громадяни та юрособи могли придбати лише ділянки під садівництво або фермерство. За дев’ять місяців бізнес купив 37 400 га сільгоспугідь і зайняв чверть усього ринку, згідно з аналітикою KSE. І це не лише аграрії.

Зважали на прогнози, що після закінчення війни буде дефіцит продовольства, каже співзасновник виробництва рекуператорів Prana Роман Кузич. Проблеми з посухами можуть настати в Україні вже через 30 років, розповідала в інтерв’ю Forbes кліматологиня Світлана Краковська.

Prana протягом 2021–2023 років купила 100 га сільгоспземель у Самбірському районі Львівщини, в 2025-му планує збільшити площу до 300 га. «Рік–два – і цей напрям набуде поширення серед бізнесу», – вважає Кузич.