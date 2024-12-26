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«Эксперимент обошелся в $50 000». Эти три малые компании купили землю на десятки миллионов гривен. Что из этого вышло

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

3 хв читання

купити землю, сільське господарство /Иллюстрация Shutterstock

За девять месяцев бизнес купил 37 400 га сельхозугодий и занял четверть всего рынка, согласно с аналитикой KSE. И это не только аграрии Фото Иллюстрация Shutterstock

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Неаграрные компании покупают сотни гектаров земель для сельского хозяйства, хотя срок окупаемости может достигать 10 лет. Forbes расспросил владельцев малых и средних бизнесов о целесообразности таких инвестиций

Свободно купить землю украинцы могут с 1 июля 2021 года, украинский бизнес – с 1 января 2024 года согласно закону о рынке земли. До этого граждане и юрлица могли приобрести только участки под садоводство или фермерство. За девять месяцев бизнес купил 37 400 га сельхозугодий и занял четверть всего рынка, свидетельствует аналитика KSE. И это не только аграрии.

Учитывали прогнозы, что после окончания войны будет дефицит продовольствия, говорит соучредитель производства рекуператоров Prana Роман Кузич. Проблемы с засухами могут наступить в Украине уже через 30 лет, рассказывала в интервью Forbes климатолог Светлана Краковская.

Prana в течение 2021–2023 годов купила 100 га сельхозземель в Самборском районе Львовской области, в 2025-м планирует увеличить площадь до 300 га. «Год–два – и это направление получит распространение среди бизнеса», – считает Кузич.

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