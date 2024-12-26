«Эксперимент обошелся в $50 000». Эти три малые компании купили землю на десятки миллионов гривен. Что из этого вышло

Неаграрные компании покупают сотни гектаров земель для сельского хозяйства, хотя срок окупаемости может достигать 10 лет. Forbes расспросил владельцев малых и средних бизнесов о целесообразности таких инвестиций

Свободно купить землю украинцы могут с 1 июля 2021 года, украинский бизнес – с 1 января 2024 года согласно закону о рынке земли. До этого граждане и юрлица могли приобрести только участки под садоводство или фермерство. За девять месяцев бизнес купил 37 400 га сельхозугодий и занял четверть всего рынка, свидетельствует аналитика KSE. И это не только аграрии.

Учитывали прогнозы, что после окончания войны будет дефицит продовольствия, говорит соучредитель производства рекуператоров Prana Роман Кузич. Проблемы с засухами могут наступить в Украине уже через 30 лет, рассказывала в интервью Forbes климатолог Светлана Краковская.

Prana в течение 2021–2023 годов купила 100 га сельхозземель в Самборском районе Львовской области, в 2025-м планирует увеличить площадь до 300 га. «Год–два – и это направление получит распространение среди бизнеса», – считает Кузич.