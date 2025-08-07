Підписка від 49 грн
10 динамічних крафтових пивоварень
10 динамічних крафтових пивоварень

Forbes Ukraine визначив 10 найдинамічніших малих пивоварень країни. Як вони досягають успіху, коли ринок контролюють великі гравці?

Українці готові до експериментів, якщо йдеться про пиво. У 2024 році невеликі крафтові пивоварні збільшили виробництво на 10% – це вдвічі швидше, ніж зростає весь пивний ринок. Проте за обсягами продажів вони ще дуже відстають від великих компаній. За даними Асоціації незалежних броварів, у 2024 році весь ринок крафтового пива становив 1,2 млрд грн, тоді як тільки «Карлсберг Україна» заробила 12,5 млрд грн. За невелику частку ринку – лише 2,5% – змагаються 117 маленьких пивоварень.

Як їм вдається зростати на тлі великих компаній?

