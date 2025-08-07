Forbes Ukraine визначив 10 найдинамічніших малих пивоварень країни. Як вони досягають успіху, коли ринок контролюють великі гравці?
Українці готові до експериментів, якщо йдеться про пиво. У 2024 році невеликі крафтові пивоварні збільшили виробництво на 10% – це вдвічі швидше, ніж зростає весь пивний ринок. Проте за обсягами продажів вони ще дуже відстають від великих компаній. За даними Асоціації незалежних броварів, у 2024 році весь ринок крафтового пива становив 1,2 млрд грн, тоді як тільки «Карлсберг Україна» заробила 12,5 млрд грн. За невелику частку ринку – лише 2,5% – змагаються 117 маленьких пивоварень.
Як їм вдається зростати на тлі великих компаній?