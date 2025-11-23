Бізнеси шукають способи оптимізувати витрати без зниження якості роботи. Які інструменти допомагають автоматизувати процеси, рахувати ефективність і звільнити час для розвитку?

Зростати без втрати якості та зайвих витрат – бажання будь-якого бізнесу. Малі та середні підприємці вже відчули переваги цифрових інструментів, які наближують до цієї мети. Завдяки їм можна покращити продажі, охопити більше клієнтів, підвищити продуктивність тощо, за даними опитування Організації економічного співробітництва та розвитку за 2024 рік.

Краща програма для контролю та оптимізації витрат – таблиця з P&L, каже ресторатор Володимир Григорі. Ще в базовому наборі — месенджери та Trello. Проте також МСБ користуються хмарними CRM, сервісами маркетингової аналітики та інструментами ШІ.