Асистенти e-commerce. Як ШІ допомагає автоматизувати роботу інтернет-магазинів? Добірка інструментів

Штучний інтелект допомагає швидко адаптуватися до ринку, прогнозувати тренди та створювати ефективний контент. Які інструменти можуть зробити бізнес в e-commerce ефективнішим? Розповідає Микола Серветник, співзасновник компанії Handmade-Hub UA, що обслуговує українських продавців на міжнародних маркетплейсах.

Компанії, які впровадили AI-інструменти у стратегію, збільшують прибуток у середньому на 15–20%, а маркетингові витрати знижуються до 30%, йдеться в дослідженні McKinsey за 2024 рік. Що це означає для e-commerce?

Ви створюєте контент швидше — нейромережі пишуть тексти, які продають, а інструменти для обробки зображень дозволяють отримувати якісні фото без дорогих студійних зйомок.

На обробку статистики потрібно менше часу — ШІ аналізує поведінку покупців і прогнозує, які товари будуть популярними наступного сезону для оптимізації асортименту та запасів.

Автоматизація рутинних задач дає більше часу на стратегічні рішення — замість витрачати години на оптимізацію оголошень чи пошук нових ніш, цікавих дизайнів, ви делегуєте це штучному інтелекту і фокусуєтесь на розвитку бізнесу.

Які інструменти корисні для щоденних задач в e-commerce, і як ними користуватися без професійної підготовки та складної імплементації в операційні процеси?

Автоматизація написання текстів та описів для інтернет магазинів та маркетплейсів

Якщо у вас магазин на Amazon, Etsy чи іншому майданчику, ви постійно працюєте з текстовим контентом: назви та описи товарів, інформація про магазин, FAQ та наповнення блогу. Ці задачі легко автоматизувати за допомогою ШІ.

Додаткові налаштування та персоналізація нейромереж

Найякісніше з текстами справляються Chat GPT та Claude. Почнемо з загальних налаштувань для штучного інтелекту. В обох інструментах, навіть у безкоштовних версіях, можна задати умови, які покращуватимуть результати роботи ШІ:

Для Chat GPT перейдіть у налаштування, потім у розділ персоналізація, там оберіть спеціальні інструкції.

Для Claude перейдіть у налаштування та оберіть профіль. Додатково у Claude можете обрати свою роль та змінювати її відповідно до задачі.

Інструкції для штучного інтелекту:

Не вказуй, що ти є штучним інтелектом — уникай будь-яких згадок про свою природу. Якщо не маєш точної відповіді — відповідай «Я не знаю» без спроб вигадати або припускати. Аналізуй питання з різних позицій — розглядай проблему комплексно, наводь можливі варіанти відповідей. Завжди уточнюй деталі — якщо інформації недостатньо або додаткові дані можуть покращити відповідь, озвучуй їх. Відповідай логічно та структуровано — формулюй думки чітко, виділяй основні тези, не додавай зайвого. Завжди надавай джерела — якщо інформацію можна підтвердити, додавай посилання. Забезпечуй унікальність відповідей – кожна відповідь має бути неповторною та не повторювати попередні формулювання. Адаптуй стиль під аудиторію — підбирай тон і формат відповідей відповідно до контексту та потреб користувача (офіційний, неформальний, маркетинговий тощо). Уникай надмірної складності – пояснюй навіть складні речі простими словами, якщо це доречно. Додавай приклади – ілюструй відповіді реальними кейсами, аналогіями або практичними ситуаціями для кращого розуміння. Перевіряй логіку та послідовність – відповідь має бути змістовною, логічно пов’язаною та не містити суперечностей. Будь стислим, але інформативним – уникай зайвих повторень, додавай тільки цінну інформацію.

Микола Серветник. Фото: з особистого архіву

Навіть з цими налаштуваннями, якщо дасте задачу «напиши опис для Amazon для блакитної футболки поло», результат буде посереднім. Для описів товарів використовуємо таку схему:

Я власник онлайн-магазину на платформі (платформа), де продаю (ваш товар). Моя аудиторія (опис аудиторії). Я даю характеристики товару (опис). Перепиши їх з точки зору користі для моєї аудиторії.

Додатково ви можете:

Вказати потрібний обсяг тексту чи особливу структуру опису, ключові слова.

Попросити штучний інтелект визначити портрет цільової аудиторії, розробити унікальну торгову пропозицію.

Надати приклади текстів, які вам подобаються (в тому числі, текстовий контент конкурентів).

Додаткова обробка текстів від штучного інтелекту

Обробити тексти від штучного інтелекту допоможе AI Text Converter. Цей інструмент переробляє тексти, щоб вони здавалися написаними людиною, і, відповідно, не понижувалися у пошуковій видачі.

Ви можете користуватися RytrMe. Ця нейромережа має специфічку фішку. В ній можна генерувати описи товарів. На відміну від Chat GPT, в RytrMe більш зрозумілий інтерфейс та налаштування – ви можете задати tone of voice або ж прописати ключові моменти.

Окремо хочу звернути увагу на вбудований ШІ в Shopify. Він непогано справляється з описами товарів та враховує при написанні особливості саме вашого магазину.

AI для обробки та генерації фото товарів і реклами

Для власників e-commerce бізнесів штучний інтелект стане помічником для покращення якості зображень, зміни фону та інтеграції товарів у різні інтер’єри. Це дозволяє заощаджувати на додаткових фотосесіях та експериментувати з різними варіантами подачі товарів, тестуючи їхню привабливість для потенційних покупців.

Один з ключових інструментів – нейромережа DALL·E, що генерує зображення на основі текстових підказок. Вона підходить для створення унікальних візуальних концептів, які можуть слугувати фоном для товарів або стати основою рекламних матеріалів. Інший потужний ШІ — MidJourney. На відміну від DALL·E, він більше сфокусований на створенні художніх і реалістичних зображень. Його можна використовувати для генерації оригінальних рекламних креативів, які допомагають виділити товари клієнтів серед конкурентів.

Freepik — універсальне та недороге рішення. Фотобанк активно розвиває власний ШІ для адаптації візуального контенту під потреби користувачів. Він буде корисний для створення професійних фонів і композицій для Etsy-магазинів. Наприклад, для одного з клієнтів ми розробили серію зображень товарів на різних фонах, щоб протестувати, які з них найбільше приваблюють покупців. Це дозволило знайти ефективний варіант подачі товарів.

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Якщо ви продаєте дизайни футболок, одяг, аксесуари, зверніть увагу на Mockey — ШІ-сервіс для створення мокапів та 3D-моделей. У безкоштовному пакеті доступно 25 варіантів мокапів, які створюються за кілька кліків, мають якісне опрацювання деталей та підходять для презентації товарів на Etsy.

ШІ для інших задач в e-commerce

Аналіз конкурентів та трендів

SEMrush. Допомагає відстежувати ключові слова, аналізувати зворотні посилання та оцінювати стратегію SEO конкурентів. Прогностична аналітика дозволяє передбачати ринкові тенденції та дії конкурентів за допомогою моделей машинного навчання.

Trendalytics. Пропонує рішення для аналізу товарів в електронній комерції, позиціонуючи себе як інтелектуальну платформу для прийняття стратегічних рішень. Система обробляє понад 4 млн SKU щотижня, відстежує 20 000 акаунтів у соцмережах і аналізує 2,4 млн пошукових запитів, створюючи прогностичну модель ринку. Ці дані дозволяють роздрібним продавцям точніше визначати, які товари варто включити в асортимент.

Добір ключових слів

SEO AI. Автоматично підбирає ключові слова за описом товару або послуги. Інструмент має простий інтерфейс та вбудовані підказки для покращення результату.

Broцse AI. Дозволяє автоматизувати збір даних з вебсайтів та маркетплейсів. Це допомагає виявляти нові ключові слова та тенденції у товарних нішах.

Аналітика

DataHawk. Рішення для e-commerce, яке допомагає вдосконалювати стратегію продажів і контролювати ефективність. Завдяки детальному аналізу даних, інструмент надає ключові інсайти, агрегуючи дані з різних каналів продажів.

Heybooster. Інструмент на основі штучного інтелекту, що автоматизує процес аналізу, збираючи інформацію з Facebook, Google Ads і Google Analytics, обʼєднуючи її в єдину систему та проводячи детальний аналіз. Це дозволяє швидко виявляти тренди, оцінювати ефективність маркетингових кампаній і приймати обґрунтовані рішення для розвитку бізнесу.

RetentionX. ШІ пеціалізується на AI-аналізі даних з інтернет-магазинів, перетворюючи сирі дані на аналітичну інформацію. Використовуючи алгоритми прогнозування, допомагає власникам магазинів аналізувати поведінку клієнтів, створювати персоналізовані стратегії утримання та збільшувати довгострокову цінність покупців.