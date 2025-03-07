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staff стаф /надано пресслужбою
Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

Успіх любить тишу. Бренд Staff доріс до топ-10 українських виробників одягу, але тримає в таємниці будь-які деталі роботи. Що за бізнес побудували хлопці з Рівного?

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes
Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes

7 хв читання

Виторг Staff може становити $20–25 млн, половина – онлайн-продажі, каже засновниця One by One Лідія Сметана. Фото надано пресслужбою

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Український бренд молодіжного одягу Staff 12 років масштабує бізнес, залишаючи в тіні засновників, команду і деталі виробництва. Як компанія побудувала навколо себе мільйонну аудиторію клієнтів, яка монетизується в мільйони доларів виторгу?

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«Фух, нарешті», – радіє блогер і комік Влад Шевченко, коли увімкнули світло. І молиться перед тим, як задмухати свічку, щоб не наврочити. Це відео зібрало 5,7 млн переглядів у TikTok. На Шевченку – чорний худі з помітним логотипом українського бренду Staff. Це один з найпопулярніших українських виробників одягу серед інфлюенсерів. Понад десять українських блогерів-мільйонників з‘являлися в речах Staff у своїх відео.

В 2025-му у Staff 17 офлайн-магазинів по Україні, сайт з трафіком понад півмільйона відвідувань, онлайн-магазин в Польщі, майже 2,5 млн підписників у соцмережах і застосунок на понад мільйон завантажень. Але за понад 10 років існування бренду засновники жодного разу розлого не коментували роботу бізнесу. «Сподіваємося, ви розділите наше бажання розвивати бренд за рахунок бренду, а не людей, що стоять за ним», – відповіли у пресслужбі Staff на запит щодо інтерв‘ю.

Засновники бренду не ведуть власні соцмережі – повідомлення від Forbes у Facebook та Instagram вони не прочитали. Троє співробітників компанії, яких ми знайшли серед підписників Staff в Instagram, також проігнорували повідомлення. Десять власників найбільших українських брендів одягу кажуть, що не знайомі ні з власниками Staff, ні з їхніми внутрішніми процесами. Свою співпрацю з брендом погодились обговорити декілька інфлюенсерів, а пресслужба компанії прокоментувала тільки деякі питання.

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