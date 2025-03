Категорія Свій бізнес Дата 07 березня 12:00 Forbes Digital Успіх любить тишу. Бренд Staff доріс до топ-10 українських виробників одягу, але тримає в таємниці будь-які деталі роботи. Що за бізнес побудували хлопці з Рівного? Ірина Безкоровайна Forbes Тетяна Грицик Forbes 7 хв читання Зберегти

Український бренд молодіжного одягу Staff 12 років масштабує бізнес, залишаючи в тіні засновників, команду і деталі виробництва. Як компанія побудувала навколо себе мільйонну аудиторію клієнтів, яка монетизується в мільйони доларів виторгу? «Фух, нарешті», – радіє блогер і комік Влад Шевченко, коли увімкнули світло. І молиться перед тим, як задмухати свічку, щоб не наврочити. Це відео зібрало 5,7 млн переглядів у TikTok. На Шевченку – чорний худі з помітним логотипом українського бренду Staff. Це один з найпопулярніших українських виробників одягу серед інфлюенсерів. Понад десять українських блогерів-мільйонників з'являлися в речах Staff у своїх відео. В 2025-му у Staff 17 офлайн-магазинів по Україні, сайт з трафіком понад півмільйона відвідувань, онлайн-магазин в Польщі, майже 2,5 млн підписників у соцмережах і застосунок на понад мільйон завантажень. Але за понад 10 років існування бренду засновники жодного разу розлого не коментували роботу бізнесу. «Сподіваємося, ви розділите наше бажання розвивати бренд за рахунок бренду, а не людей, що стоять за ним», – відповіли у пресслужбі Staff на запит щодо інтерв'ю. Засновники бренду не ведуть власні соцмережі – повідомлення від Forbes у Facebook та Instagram вони не прочитали. Троє співробітників компанії, яких ми знайшли серед підписників Staff в Instagram, також проігнорували повідомлення. Десять власників найбільших українських брендів одягу кажуть, що не знайомі ні з власниками Staff, ні з їхніми внутрішніми процесами. Свою співпрацю з брендом погодились обговорити декілька інфлюенсерів, а пресслужба компанії прокоментувала тільки деякі питання.