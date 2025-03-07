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Успех любит тишину. Бренд Staff дорос до топ-10 украинских производителей одежды, но держит в секрете детали работы. Что за бизнес построили ребята из Ровно?

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes
Татьяна Грицык
Татьяна Грицык
Forbes

6 хв читання

staff стаф /предоставлено пресс-службой

Выручка Staff может составить $20–25 млн, половина – онлайн-продажи, говорит основательница One by One Лидия Сметана. Фото предоставлено пресс-службой

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Украинский бренд молодежной одежды Staff 12 лет масштабирует бизнес, оставляя в тени учредителей, команду и детали производства. Как компания построила вокруг себя миллионную аудиторию клиентов, монетизируемую в миллионы долларов выручки?

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«Фух, наконец», – радуется блогер и комик Влад Шевченко, когда включили свет. И молится перед тем, как задуть свечу, чтобы не сглазить. Это видео, которое собрало 5,7 млн ​​просмотров в TikTok. На Шевченко черное худи с логотипом украинского бренда Staff – одного из популярнейших украинских производителей одежды среди инфлюенсеров. Более десяти украинских блогеров-миллионников появлялись в вещах Staff в своих видео.

В 2025-м у Staff 17 офлайн-магазинов по Украине, сайт с трафиком более полумиллиона посещений, онлайн-магазин в Польше, почти 2,5 млн подписчиков в соцсетях и приложение на более чем миллион загрузок. Но за более 10 лет существования бренда учредители ни разу не комментировали работу бизнеса. «Надеемся, вы разделите наше желание развивать бренд за счет бренда, а не стоящих за ним людей», – ответили в пресс-службе Staff на запрос относительно интервью.

Основатели бренда не ведут собственные соцсети – сообщения от Forbes в Facebook и Instagram они не прочли. Три сотрудника компании, которых мы нашли среди подписчиков Staff в Instagram, также проигнорировали сообщения. Десять владельцев крупнейших украинских брендов одежды говорят, что не знакомы ни с владельцами Staff, ни с их внутренними процессами. Свое сотрудничество с брендом согласились обсудить несколько инфлюенсеров, а пресс-служба компании прокомментировала лишь некоторые вопросы.

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