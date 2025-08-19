Нафтопровід «Дружба», через який транспортують російську нафту до країн Центральної Європи , зупинено на невизначений термін. Угорщина заявляє про атаку України на енергобезпеку, а українське МЗС радить звертатися зі скаргами до Москви. Скільки коштує РФ та Україні зупинка транзиту?

У ніч на 18 серпня Сили оборони України зупинили поставки російської нафти в Європу нафтопроводом «Дружба», повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Удару було завдано по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» у Тамбовській області РФ, яка за 500 км від українського кордону. У результаті влучання спалахнула пожежа, а перекачка нафти була зупинена, йдеться у повідомленні Генштабу.

Нафтопровід «Дружба», який проходить територією України, зʼєднує російські нафтові родовища зі споживачами в Центральній Європі. Торік найбільше нафти цим маршрутом купила Угорщина – 4,7 млн т, як і у 2023-му. Словаччина імпортувала 3,9 млн т (на 15% менше), а Чехія – 2,7 млн т (-35%).