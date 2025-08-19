Нефтепровод «Дружба», по которому транспортируют российскую нефть в страны Центральной Европы , остановлен на неопределенный срок. Венгрия заявляет об атаке Украины на энергобезопасность, а украинский МИД советует обращаться с жалобами в Москву. Сколько стоит РФ и Украине остановка транзита?

В ночь на 18 августа Силы обороны Украины остановили поставки российской нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба», сообщил Генеральный штаб ВСУ. Удар был нанесен по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области РФ, которая в 500 км от украинской границы. В результате попадания вспыхнул пожар, а перекачка нефти была остановлена, говорится в сообщении Генштаба.

Нефтепровод «Дружба», проходящий по территории Украины, соединяет российские нефтяные месторождения с потребителями в Центральной Европе. В прошлом году больше всего нефти по этому маршруту купила Венгрия – 4,7 млн т, как и в 2023-м. Словакия импортировала 3,9 млн т (на 15% меньше), а Чехия – 2,7 млн т (-35%).