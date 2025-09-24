Після початку війни в київському інноваційному парку UNIT.City завершили будівництво двох кампусів. Загальна орендна площа комплексу зросла до 100 000 кв. м – це найбільший офісний проєкт столиці. Далі йдуть Gulliver, який у серпні 2025-го перейшов від Віктора Поліщука до двох держбанків, і Gradient, відкритий у 2023-му. Які ще обʼєкти входять до списку найбільших офісів столиці?