Після початку війни в київському інноваційному парку UNIT.City завершили будівництво двох кампусів. Загальна орендна площа комплексу зросла до 100 000 кв. м – це найбільший офісний проєкт столиці. Далі йдуть Gulliver, який у серпні 2025-го перейшов від Віктора Поліщука до двох держбанків, і Gradient, відкритий у 2023-му. Які ще обʼєкти входять до списку найбільших офісів столиці?
Сумарна оренда площа 10 найбільших бізнес-центрів Києва – майже 514 000 кв. м. Це приблизно чверть від усіх офісних приміщень столиці.
Найбільший за орендною площею – інноваційний парк UNIT.City Василя Хмельницького і партнерів. У десятці також – БЦ «Парус» Максима Кріппи та Senator Олександра Спектора.
