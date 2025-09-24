После начала войны в киевском инновационном парке UNIT.City завершили строительство двух кампусов. Общая арендная площадь комплекса выросла до 100 000 кв. м – это самый большой офисный проект столицы. Далее следуют Gulliver, который в августе 2025-го перешел от Виктора Полищука к двум госбанкам, и Gradient, открытый в 2023-м. Какие еще объекты входят в список самых крупных офисов столицы?