После начала войны в киевском инновационном парке UNIT.City завершили строительство двух кампусов. Общая арендная площадь комплекса выросла до 100 000 кв. м – это самый большой офисный проект столицы. Далее следуют Gulliver, который в августе 2025-го перешел от Виктора Полищука к двум госбанкам, и Gradient, открытый в 2023-м. Какие еще объекты входят в список самых крупных офисов столицы?
Суммарная арендная площадь 10 самых крупных бизнес-центров Киева – почти 514 000 кв. м. Это примерно четверть от всех офисных помещений столицы.
Самый большой по арендной площади – инновационный парк UNIT.City Василия Хмельницкого и партнеров. В десятке также БЦ «Парус» Максима Криппы и Senator Александра Спектора.
