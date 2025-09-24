Forbes Digital підписка
Інноваційний парк UNIT.City у Києві /Shutterstock
Десять самых крупных бизнес-центров Киева. Сколько зарабатывают, кто их владельцы и новые арендаторы

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
8 хв читання

Самый большой БЦ Киева по арендной площади – инновационный парк UNIT.City. Фото Shutterstock

После начала войны в киевском инновационном парке UNIT.City завершили строительство двух кампусов. Общая арендная площадь комплекса выросла до 100 000 кв. м – это самый большой офисный проект столицы. Далее следуют Gulliver, который в августе 2025-го перешел от Виктора Полищука к двум госбанкам, и Gradient, открытый в 2023-м. Какие еще объекты входят в список самых крупных офисов столицы?

Суммарная арендная площадь 10 самых крупных бизнес-центров Киева – почти 514 000 кв. м. Это примерно четверть от всех офисных помещений столицы.

Самый большой по арендной площади – инновационный парк UNIT.City Василия Хмельницкого и партнеров. В десятке также БЦ «Парус» Максима Криппы и Senator Александра Спектора.

