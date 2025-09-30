«Астарта» інвестує у глибоку переробку сої €40 млн, Continental Farmers Group запускає трейдинг у Румунії, а ІМК за підтримки ЄБРР розвиває власну логістику. Як лідери українського агроринку обирають напрям руху?

Георг фон Нолкен – СЕО Continental Farmers Group

Ми працюємо на Заході України – це найспокійніший регіон, і ми це цінуємо. Казати, що агробізнес у країні зараз нерентабельний, несправедливо. Виняток становлять східні регіони.