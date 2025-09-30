Підписка від 49 грн
«Ключовий активів – це репутація». Топи ІМК, «Астарти» та CFG – про переваги і недоліки агропереробки та перспективні ринки

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

Асоційована директорка та старша банкірка ЄБРР Анна Лебединець, директор з комерційної діяльності та стратегічного маркетингу «Астарти» Вячеслав Чук та Георг фон Нолкен – СЕО Continental Farmers Group /Фото Forbes Ukraine

Асоційована директорка та старша банкірка ЄБРР Анна Лебединець, директор з комерційної діяльності та стратегічного маркетингу «Астарти» Вячеслав Чук та Георг фон Нолкен – СЕО Continental Farmers Group

«Астарта» інвестує у глибоку переробку сої €40 млн, Continental Farmers Group запускає трейдинг у Румунії, а ІМК за підтримки ЄБРР розвиває власну логістику. Як лідери українського агроринку обирають напрям руху?

Георг фон Нолкен – СЕО Continental Farmers Group

Ми працюємо на Заході України – це найспокійніший регіон, і ми це цінуємо. Казати, що агробізнес у країні зараз нерентабельний, несправедливо. Виняток становлять східні регіони.

