«Ключевой актив – это репутация». Топы ИМК, «Астарты» и CFG – о преимуществах и недостатках агропереработки и перспективных рынках

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

Асоційована директорка та старша банкірка ЄБРР Анна Лебединець, директор із комерційної діяльності та стратегічного маркетингу «Астарти» В'ячеслав Чук та Георг фон Нолкен, СЕО Continental Farmers Group /Фото Forbes Ukraine

Ассоциированный директор и старший банкир ЕБРР Анна Лебединец, директор по коммерческой деятельности и стратегическому маркетингу «Астарты» Вячеслав Чук и Георг фон Нолкен, СЕО Continental Farmers Group

«Астарта» инвестирует в глубокую переработку сои €40 млн, Continental Farmers Group запускает трейдинг в Румынии, а ИМК при поддержке ЕБРР развивает собственную логистику. Как лидеры украинского агрорынка выбирают направление движения?

Георг фон Нолкен – СЕО Continental Farmers Group

Мы работаем на западе Украины – это самый спокойный регион, и мы это ценим. Говорить, что агробизнес в стране сейчас нерентабелен – несправедливо. Исключение составляют восточные регионы.

