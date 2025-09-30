Прослухати матеріал
«Астарта» инвестирует в глубокую переработку сои €40 млн, Continental Farmers Group запускает трейдинг в Румынии, а ИМК при поддержке ЕБРР развивает собственную логистику. Как лидеры украинского агрорынка выбирают направление движения?
Георг фон Нолкен – СЕО Continental Farmers Group
Мы работаем на западе Украины – это самый спокойный регион, и мы это ценим. Говорить, что агробизнес в стране сейчас нерентабелен – несправедливо. Исключение составляют восточные регионы.
