«Астарта» інвестує $76 млн у новий завод із переробки сої та ріпаку

Агропромисловий холдинг «Астарта» розпочав реалізацію проєкту з будівництва заводу для переробки сої та ріпаку в Хмельницькій області. Загальна сума інвестицій складе $76 млн. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Очікується, що річна потужність підприємства досягне 400 000 т. Запуск заводу заплановано на 2026 рік. Проєкт спрямований на посилення переробного сегменту компанії та розширення її потужностей через зростаючий попит на продукти переробки сої в Євросоюзі, зазначив директор із комерційної діяльності Вʼячеслав Чук.

Зазначається, що нове підприємство розширить асортимент кормових інгредієнтів і оптимізує використання існуючої інфраструктури «Астарти».

«Астарта» уклала угоду з постачальником обладнання та чекає на рішення Наркевицької громади про виділення землі. Компанія має намір звернутися по державну підтримку відповідно до Закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні», щоб прискорити втілення проєкту.

Контекст

«Астарта» – провідний агропромисловий холдинг і найбільший виробник цукру в Україні. Компанія володіє шістьма цукровими заводами, земельним банком площею 220 000 га, молочними фермами з поголів’ям 22 000 ВРХ, олійноекстракційним заводом у Полтавській області, сімома елеваторами та біогазовим комплексом.

У 2024 році холдинг значно наростив обсяги продажів: ріпаку – майже вдвічі, до 73 400 т, пшениці – на 3%, до 365 900 т, молока – на 3%, до 114 200 т, соєвої олії – на 14%, до 48 350 т. Обсяги реалізації цукру зросли на 40%, досягнувши 395 900 т.