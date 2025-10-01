Підписка від 49 грн
«Купуємо локальний контент всюди, де працюємо». HBO Max – уже в Україні. Інтерв’ю з топменеджерками Warner Bros. Discovery та Megogo про плани, хіти та інвестиції

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

8 хв читання

Megogo та HBO Max /Forbes Україна

Які фільми та серіали HBO українські глядачі дивляться найбільше та чи інвестуватимуть Warner Bros. Discovery у зйомки в Україні? Інтервʼю з віцепрезиденткою Warner Bros. Discovery Кенечі Белусевіч та директоркою з контенту Megogo Марією Панченко. Фото Forbes Україна

Улюблена стрічка українців із каталогу HBO Max на Megogo – «Minecraft: Фільм». Це лише один із інсайтів про те, як українці споживають фільми та серіали американського стрімінгу, що уже три місяці представлені на Megogo. Що дивляться найбільш охоче, як це вплинуло на показники Megogo та навіщо HBO Max власний застосунок на додачу до партнерства з українським медіасервісом?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

HBO Max заходить на український ринок. Наприкінці вересня 2025-го розлетілась новина: «скоро» – точну дату компанія не оприлюднила – глядачі в Україні зможуть дивитись контент студій HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals. Усі ці бренди обʼєднано під парасолькою Warner Bros. Discovery. Попередня вартість підписки – €7,99 на місяць за «стандарт» та €9,99 – за «преміум». 

Але контент HBO можна легально дивитись в Україні й без офіційного застосунку. У червні 2025 року медіасервіс Megogo став партнером запуску в Україні HBO Max. Їхні фільми та серіали є на Megogo за підпискою «Максимальна».

