Улюблена стрічка українців із каталогу HBO Max на Megogo – «Minecraft: Фільм». Це лише один із інсайтів про те, як українці споживають фільми та серіали американського стрімінгу, що уже три місяці представлені на Megogo. Що дивляться найбільш охоче, як це вплинуло на показники Megogo та навіщо HBO Max власний застосунок на додачу до партнерства з українським медіасервісом?

HBO Max заходить на український ринок. Наприкінці вересня 2025-го розлетілась новина: «скоро» – точну дату компанія не оприлюднила – глядачі в Україні зможуть дивитись контент студій HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals. Усі ці бренди обʼєднано під парасолькою Warner Bros. Discovery. Попередня вартість підписки – €7,99 на місяць за «стандарт» та €9,99 – за «преміум».

Але контент HBO можна легально дивитись в Україні й без офіційного застосунку. У червні 2025 року медіасервіс Megogo став партнером запуску в Україні HBO Max. Їхні фільми та серіали є на Megogo за підпискою «Максимальна».