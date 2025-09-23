Деталі

Платформа запропонує українським глядачам широкий вибір контенту від HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals, а також культові серіали, такі як «Друз» і «Теорія великого вибуху», та реаліті-шоу від TLC і Discovery.

HBO Max пропонує два базові плани: Стандарт за €7,99 на місяць дозволяє перегляд на двох пристроях одночасно в роздільній здатності Full HD та до 30 завантажень для офлайн-перегляду (з обмеженнями).

Преміум за €9,99 на місяць підтримує перегляд на чотирьох пристроях (два для спортивного контенту), роздільну здатність 4K UHD і Dolby Atmos (за наявності) та до 100 завантажень (з обмеженнями).

Додатковий спортивний контент коштує €3 на місяць і включає Eurosport 1 і Eurosport 2, а також трансляції велоспорту, тенісу та інших подій у 2025–2026 роках, але з переглядом лише на двох пристроях.

Платформа доступна на мобільних пристроях, планшетах і телевізорах, з оплатою через Visa, Mastercard, Amex, PayPal, Apple App Store, Google Play Store та Samsung Checkout.

Контекст

У червні 2025 року Warner Bros. Discovery оголосила про глобальну стратегію розширення HBO Max, яка охоплює запуск у 12 нових країнах, зокрема Албанії, Вірменії, Грузії та Казахстані, з планами досягти 100 ринків. Наступного року платформа з’явиться в Німеччині, Італії та Великобританії. HBO Max пропонує популярні серіали, такі як «Останні з нас», «Білий лотос», «Миротворець», а також фільми, зокрема Minecraft та серію фільмів про Гаррі Поттера.

В Україні HBO Max співпрацює з Megogo, надаючи доступ до своєї бібліотеки підписникам тарифу «Максимальна» без додаткової оплати. Угода охоплює серіали, шоу від Discovery Channel, TLC та прем’єри фільмів, таких як «Джокер: Божевілля на двох» і «Мікі 17».

Глобальна експансія HBO Max відбувається після запусків у 2025 році в Австралії та Туреччині. Додаткові запуски заплановані на 2025 та 2026 роки, оскільки імпульс для HBO Max продовжує зростати. У першому кварталі 2025 року Warner Bros. Discovery повідомила про 122,3 млн передплатників потокового мовлення, що на 5,3 млн більше, ніж у попередньому кварталі.