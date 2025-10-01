Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Покупаем локальный контент всюду, где работаем». HBO Max – уже в Украине. Интервью с топ-менеджерами Warner Bros. Discovery и Megogo о планах, хитах и ​​инвестициях

Тома Мироненко
Тома Мироненко
Forbes

8 хв читання

Megogo та HBO Max /Forbes Украина

Какие фильмы и сериалы HBO украинские зрители смотрят больше всего и будут ли инвестировать Warner Bros. Discovery в съемки в Украине? Интервью с вице-президентом Warner Bros. Discovery Кенечи Белусевич и директором контента Megogo Марией Панченко. Фото Forbes Украина

Любимая лента украинцев из каталога HBO Max на Megogo – «Minecraft: Фильм». Это лишь один из инсайтов о том, как украинцы потребляют фильмы и сериалы американского стриминга, уже три месяца представляемые на Megogo. Что смотрят охотнее всего, как это повлияло на показатели Megogo и зачем HBO Max собственное приложение в дополнение к партнерству с украинским медиа-сервисом?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

HBO Max заходит на украинский рынок. В конце сентября 2025-го разлетелась новость: «скоро» – точную дату компания не обнародовала – зрители в Украине смогут смотреть контент студий HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals. Все эти бренды объединены под зонтиком Warner Bros. Discovery. Предварительная стоимость подписки – €7,99 в месяц за стандарт и €9,99 за премиум.

Но контент HBO можно легально смотреть в Украине без официального приложения. В июне 2025 года медиа-сервис Megogo стал партнером запуска в Украине HBO Max. Их фильмы и сериалы есть на Megogo в подписке «Максимальная».

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні