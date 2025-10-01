Любимая лента украинцев из каталога HBO Max на Megogo – «Minecraft: Фильм». Это лишь один из инсайтов о том, как украинцы потребляют фильмы и сериалы американского стриминга, уже три месяца представляемые на Megogo. Что смотрят охотнее всего, как это повлияло на показатели Megogo и зачем HBO Max собственное приложение в дополнение к партнерству с украинским медиа-сервисом?

HBO Max заходит на украинский рынок. В конце сентября 2025-го разлетелась новость: «скоро» – точную дату компания не обнародовала – зрители в Украине смогут смотреть контент студий HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals. Все эти бренды объединены под зонтиком Warner Bros. Discovery. Предварительная стоимость подписки – €7,99 в месяц за стандарт и €9,99 за премиум.

Но контент HBO можно легально смотреть в Украине без официального приложения. В июне 2025 года медиа-сервис Megogo стал партнером запуска в Украине HBO Max. Их фильмы и сериалы есть на Megogo в подписке «Максимальная».