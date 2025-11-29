Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
10:10 хвилин
Кавові бренди Idealist, Foundation Coffee Roasters та Fresh Black партнеряться із фільмами, броварнями, фондами та великим бізнесом, створюючи лімітовані колекції дріпів. Що дають такі партнерства
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
До премʼєри фільму «Ти – космос» 14 листопада Foundation Coffee Roasters випустив серію із восьми дріпів. Кількість наборів обмежена, за тиждень продано 30% серії, каже маркетинговий директор Foundation Coffee Roasters Артем Шведов. Умов партнерства не розголошує.
Такі запуски працюють як керований дефіцит: ціна лімітованих набір вища за стандартну, говорить він. Для порівняння, вартість дропу «Ти – космос» – 395 грн. Звичайний набір від Foundation коштує 295 грн за сім дріп-пакетів в наборі.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.