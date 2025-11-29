Кавові бренди Idealist, Foundation Coffee Roasters та Fresh Black партнеряться із фільмами, броварнями, фондами та великим бізнесом, створюючи лімітовані колекції дріпів. Що дають такі партнерства

До премʼєри фільму «Ти – космос» 14 листопада Foundation Coffee Roasters випустив серію із восьми дріпів. Кількість наборів обмежена, за тиждень продано 30% серії, каже маркетинговий директор Foundation Coffee Roasters Артем Шведов. Умов партнерства не розголошує.

Такі запуски працюють як керований дефіцит: ціна лімітованих набір вища за стандартну, говорить він. Для порівняння, вартість дропу «Ти – космос» – 395 грн. Звичайний набір від Foundation коштує 295 грн за сім дріп-пакетів в наборі.