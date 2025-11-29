Підписка від 25 грн
Маркетинг на «дефіциті». Українські бренди дріп-кави заповнюють ринок лімітованими наборами. Як це збільшує продажі

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

4 хв читання

Ти – космос x Foundation Coffee Roasters /Ілюстрація Аліна Кохан

До премʼєри фільму «Ти – космос» Foundation Coffee Roasters випустив серію із восьми дріпів Фото Ілюстрація Аліна Кохан

Кавові бренди Idealist, Foundation Coffee Roasters та Fresh Black партнеряться із фільмами, броварнями, фондами та великим бізнесом, створюючи лімітовані колекції дріпів. Що дають такі партнерства

До премʼєри фільму «Ти – космос» 14 листопада Foundation Coffee Roasters випустив серію із восьми дріпів. Кількість наборів обмежена, за тиждень продано 30% серії, каже маркетинговий директор Foundation Coffee Roasters Артем Шведов. Умов партнерства не розголошує.

Такі запуски працюють як керований дефіцит: ціна лімітованих набір вища за стандартну, говорить він. Для порівняння, вартість дропу «Ти – космос» – 395 грн. Звичайний набір від Foundation коштує 295 грн за сім дріп-пакетів в наборі. 

