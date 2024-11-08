За Білгород-Дністровський порт запропонували 90 млн грн. Це була 13-та спроба аукціону

Аукціон із продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» відбувся. Переможна пропозиція – 90 млн грн. У порівнянні з початковою ціна лота впала на 100 млн грн. Про це свідчить інформація на сайті « Prozorro.Продажі ».

Деталі

Аукціон відбувся 7 листопада, ціна лота стартувала з 88,99 млн грн. ТОВ «Топ-Оффер» запропонувало за актив 90 млн грн.

Це були 13-ті торги з продажу держстивідору, зазначила директорка порту Оксана Кіктенко. За цей час ціна лота впала на 100 млн грн.

«Сподіваємось на успішне завершення приватизації та початок нової історії підприємства», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Для завершення приватизації покупець має переказати на рахунок ФДМУ 108 млн грн з урахуванням ПДВ.

ТОВ «Топ-Оффер», яке стало переможцем аукціону, зареєстроване наприкінці 2023 року в Києві. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, свідчать дані в YouControl.

Засновником та кінцевим бенефіціаром вказаний Євген Богуславський. Дохід ТОВ за 2023 рік – 20 000 грн. Богуславський також володіє фінансовою компанією «Інкам». На початку 2023 року ця компанія на замовлення невідомого інвестора придбала лот МР Банку. В нього входили права вимоги за кредитом із заставою столичного фітнес-клубу Tsarsky City Resort.

Контекст

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 га основної території порту (має виходи до девʼяти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частину надано в оренду).

Вперше порт виставили на продаж на початку березня 2023 року, але аукціон визнали таким, що не відбувся. На другому аукціоні ТОВ «Укрдонінвест» бізнесмена Віталія Кропачова запропонувало за порт 220 млн грн, але так і не переказало гроші.

Раніше Кіктенко заявляла, що українські компанії «Нібулон» та «Ніка-Тера» цікавляться приватизацією Білгород-Дністровського порту. Згодом Group DF заявила, що не братиме участі в аукціоні.

За словами директорки порту, потенційних покупців Білгород-Дністровського порту відлякувала глибина підхідного каналу, який має фактичну глибину 1,9 м при паспортних 5,5 м.

Продаж Білгород-Дністровського порту може стати другою приватизацією морського порту за часи незалежності України. 17 січня 2023 року Фонд держмайна продав порт Усть-Дунайськ.