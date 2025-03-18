Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Аліна Кіптик, СЕО франчайзі KFC в Україні. /надано пресслужбою
Категорія
BrandVoice
Дата

Розвиток попри війну: нові ресторани, благодійність і корпоративна культура. Інтерв’ю СЕО франчайзі KFC в Україні Аліни Кіптик

Forbes BrandVoice
Forbes Реклама

7 хв читання

Аліна Кіптик, СЕО франчайзі KFC в Україні. Фото надано пресслужбою

KFC працює в Україні у форматі франшизи з 2012 року. Компанію розвивають три партнери-франчайзі: ТОВ «Тесті Фуд», ТОВ «Глобальна ресторанна група – Україна» та ТОВ «ДТС-Харків». «Ми працюємо в синергії без внутрішньої конкуренції, підтримуємо й консультуємо один одного за потреби – це допомагає будувати сильний бренд», – каже Аліна Кіптик, СЕО ТОВ «Тесті Фуд». Із командою KFC вона працює понад 10 років. Спершу будувала операційні процеси закладів і бек-офісу, а коли успішна бізнес-модель запрацювала, сфокусувалася на маркетингу, digital-напрямку та IT. Попри війну, KFC в Україні будує нові локації і відкриває заклади, ініціює благодійні проєкти та впроваджує інновації і для гостей, і для команди, щоб робити сервіс ще якіснішим.

Про тренди в індустрії харчування, зокрема під час повномасштабної війни, про ефективний менеджмент команди KFC в Україні, гнучкість у співпраці з постачальниками, інновації у закладах і плани на 2025 рік Аліна Кіптик розповіла в інтерв’ю Forbes BrandVoice.

Про тренди ринку фастфуду під час війни

Розкажіть, будь ласка, про сучасні світові та українські тренди в індустрії харчування 

Частина трендів, які ми сьогодні фіксуємо в Україні, є результатом впливу глобальних, а частина продиктована локальними реаліями.

Перший глобальний тренд, що панує в Україні, – свідоме здорове харчування. Важливою для українців стає якість продуктів, напівфабрикатів та готових страв. Люди не шкодують часу, щоб вивчити етикетки зі складом продуктів у магазині, запитати про інгредієнти в закладах. Ми гарантуємо гостям найвищу якість продуктів. Кожен інгредієнт, кожен миючий засіб та інструмент для прибирання постачається сертифікованими виробниками через перевірену логістичну компанію. Ми піклуємося про якість і безпеку всього, що пропонуємо і з чим гість стикається у KFC безпосередньо чи опосередковано. 

Другий тренд – запит на швидкість, доступність замовлень і зручність їх отримання. У сучасного українця обмаль часу на організацію побуту і харчування. Цей запит сприяє зростанню обсягів доставки і переплітається зі ще одним трендом – принципом омніканальності. Зараз люди багато взаємодіють із цифровим світом і хочуть мати змогу в будь-якому місці, в будь-який час і через будь-який канал комунікації отримати послуги і товари. Ми у KFC покриваємо цю потребу: водій може підʼїхати автівкою до drive, люди, що поспішають, – через додаток у смартфоні можуть замовити, що хочуть, зайти в ресторан забрати пакунок і побігти далі.

KFC в Україні

Також в Україну заходить тренд на споживання рослинних альтернатив м’ясних, молочних і рибних продуктів. Наступний тренд – розумне споживання, мінімалізм і відмова від зайвого. У KFC ми спростили пакування і відмовилися від обовʼязкових кондиментів. Гість може взяти кришку для напою, трубочку, серветки, спеції скільки потрібно – це все у вільному доступі в закладах, але це не обовʼязкова складова комплектації замовлень. Ще одне віяння часу – автоматизація і диджиталізація. Це зручно і для гостей, і для бізнесу, бо це оптимізує процеси.

Хочу виділити ще тренди, що стають особливо актуальними сьогодні: це підтримка бізнесами локальних виробників; соціальна відповідальність та інклюзивність, тренд на нові нестандартні смаки як відповідь на стреси непростої сучасності – через харчування українці хочуть додати у житті барв і розбавити буденність.

Розвиток попри війну: нові ресторани, благодійність і корпоративна культура. Інтерв’ю СЕО франчайзі KFC в Україні Аліни Кіптик /Фото 1

Швидка адаптація і довоєнні результати: про результати команди KFC в Україні за три роки

Як еволюціонували досягнення мережі KFC в Україні за час повномасштабної війни?

За останні три роки ми відкрили 18 закладів, і зараз їх 66 по Україні. У перші місяці повномасштабної війни, коли ми почали відновлювати роботу, то не будували жодних бізнес-очікувань. Ми вийшли працювати, щоб психологічно розвантажитись. Наша команда почала волонтерити: готували їжу і розуміли, що робота – найкращий помічник у зниженні тривожності і підвищенні оптимізму. Тоді я розуміла, що навіть 30% продажів від довоєнного показника – це добре, а 50% – майже нереально. Та коли у квітні 2022-го ми відкрили ресторани, то побачили черги. Тоді для українців сходити до закладу дорівнювало – впевнитися, що життя триває.

Зараз ми, як бізнес, адаптувалися до реалій воєнного часу і показуємо стабільне зростання.

До речі, вимірюємо приріст транзакцій не по мережі загалом, а за продажами same-store. 2024 рік ми закінчили з приростом у +5% по same-store – і це попри те, що людей в Україні поменшало, є блекаути, ми не працюємо цілодобово через комендантську годину.

Крім того, кожні 2–3 місяці ми запускаємо нові смаки у меню, сезонні напої та новинки у категорії снеків і десертів. За 2024 рік було запущено 36 нових продукцій, зокрема українську лінійку.

Також, попри війну, KFC продовжує відкривати нові ресторани в Україні, створюючи робочі місця та підтримуючи економіку.

KFC в Україні

Як розвиваєте компанію, щоб покращити клієнтський досвід? Які інновації впровадили в закладах KFC в Україні?

З останнього – запустили додаток, де можна зробити замовлення й отримати знижки та бонуси, які потім обміняти на позиції з меню. Також обладнали кіосками самообслуговування кожен ресторан української мережі. На початку 2024 року через такі кіоски надходило менше 50% замовлень, а наприкінці року – уже понад 80%.

Впроваджуємо інновації і в процеси всередині компанії. За 2024 рік запустили внутрішній додаток для контролю харчової безпеки. Раніше в друкованих журналах працівники щогодини вручну записували температуру продуктів, вели контроль чистоти. Зараз це робиться через додаток, і показники автоматично завантажуються в систему. Це узагальнює статистику і допомагає якісно контролювати операційні процеси. Також у бек-офісі ми впровадили збір і структурування відгуків із різних каналів. Отримання усіх меседжів зворотного звʼязку допомагає нам ставати кращими.

KFC в Україні

Яка концепція інклюзивних просторів у закладах «KFC Україна»?

В Україні, за офіційною статистикою, понад 3 млн людей з інвалідністю, і бізнес не може ігнорувати цю реальність. Тому інклюзивність – це must have для українського бізнесу. Компанія проводить аудит своїх ресторанів, щоб забезпечити їх доступність і комфорт для людей з інвалідністю.

Понад 80% наших закладів побудовані з пандусами і санвузлами для людей з інвалідністю.

Виключення – ресторани в історичних будівлях, де на етапі будівництва зробити пандуси було неможливо. Проте зараз ми працюємо над підвищенням інклюзії і на цих локаціях.

Також запроваджуємо інформаційну кампанію з розширення обізнаності українців про ресторани, повністю облаштовані для гостей на кріслах колісних. А в березні проведемо тренінг для співробітників ресторанів щодо особливостей коректного спілкування з людьми з інвалідністю. 

KFC в Україні

Як керуєте командою і будуєте довірливі стосунки з нею?

Ми наймаємо людей за двома критеріями: бажання працювати і спільні цінності. Всього іншого навчаємо. Найважливішим у команді є корпоративна культура. Ми розбудовуємо в колективі принцип партнерства, прозорих та відкритих відносин, заохочуємо співробітників до ідей. Кожна людина в компанії має однакові права, може бути собою і проявлятися. Що більше в колективі різних думок, то більше компанія отримає ідей для бізнесу. Керівники ж наслідують принцип послідовності: їхні слова мають збігатися з діями – так будується довіра. Ще одна важлива частина корпоративної культури – визнання. Це означає, що треба не лише коригувати роботу працівників, а й хвалити, кажучи їм: «Дякую!», «Молодець!», «Так тримати!».

Задоволений співробітник – це хороший бізнес-результат.

У нас є щорічні опитувальники для працівників офісу і ресторанів. Наші HR-фахівці відвідують кожен заклад і спілкуються з командами, щоб оцінити «точки болю» – так ми розуміємо, що можемо зробити, аби попіклуватися про них і підвищити їхню задоволеність роботою. Також ми регулярно проводимо навчання команди. До повномасштабної війни це були бізнес-тренінги, а зараз ще й сесії з підтримки ментального здоровʼя.

Як «KFC Україна» співпрацює з постачальниками і будує з ними партнерські відносини?

У нас суворі стандарти щодо якості й оперативності поставок, які обовʼязкові до виконання. Разом із тим ми посилили гнучкість у перемовинах і пошуку спільних рішень із постачальниками. Крім того, у співпраці з партнерами фокусуємося на локалізації, підтримуючи українських виробників. Понад 80% продуктів, що використовуються в ресторанах, – українські. Під час будівництва та оформлення інтер’єрів закладів ми також використовуємо матеріали українських компаній. Частина кухонного обладнання теж made in Ukraine.

KFC в Україні

Розкажіть, будь ласка, про благодійні ініціативи «KFC Україна».

Протягом 2024 року «KFC Україна» разом із фондом savED збирали кошти на будівництво і ремонт укриттів у школах у прифронтових регіонах в рамках «Збір із зірочкою». Понад 8 млн грн були спрямовані на облаштування двох укриттів – в освітніх центрах Миколаєва та Запоріжжя. Вони вже збудовані і працюють. У 2025 році ми продовжимо цю ініціативу. Також у регіонах працюємо з локальними благодійними фондами: готуємо гарячі обіди і доставляємо їх у госпіталі та дитячі будинки.

Крім фінансової допомоги, наша команда також займається корпоративним волонтерством. Здаємо кров, прибираємо парки, пройшли навчання з соціальної адаптації дітей-сиріт. Співпрацюємо з дитбудинками і проводимо ігрові сесії на навички ХХІ століття. 

Що плануєте втілювати у «KFC Україна» цьогоріч?

Фокус 2025 року в умовах кадрової кризи в Україні – на втриманні працівників та їхньому розвитку. Також плануємо відкрити нові ресторани як у містах, де уже є KFC, зокрема в Одесі, на Київщині та в Сокільниках, що на Львівщині, так і у нових регіонах: у Рівному та в Камʼянському, що на Дніпропетровщині.

Ще цьогоріч у всіх закладах України запустимо змогу безлімітно брати холодні напої. Продовжимо розвиток омніканальності та диджиталізацію, запустимо замовлення через QR-коди. У меню з’являться оновлена лінійка українських страв, дві оригінальні лінійки, які приємно здивують гостей, а також нові напої, снеки, десерти та інші цікаві позиції.

KFC в Україні

KFC в Україні

KFC в Україні

KFC в Україні

KFC в Україні

KFC в Україні

KFC в Україні

KFC в Україні

Попередній слайд
Наступний слайд

Які підходи і принципи є найголовнішими для формування сильного бренду?

Раніше, років 5–10 тому сильним був гучний, наполегливий бренд, присутній на телебаченні, той, що навʼязував споживачам свої стандарти. Зараз навпаки. Треба бути клієнтоорієнтованим: слухати клієнта і розуміти його потреби, проводити глибокі дослідження аудиторії, спілкуватися з гостями, відчувати тренди ринку.

І, звісно, кожному бренду необхідно слухати співробітників, довіряти їм і давати змогу пропонувати й реалізовувати свої ідеї. І тут Україна – дуже вдалий приклад роботи різних команд на єдиний бренд. Україна – мультифранчайзинговий ринок, у нас три франчайзі, які створили систему всередині – KFC Ukraine, що працює на один бренд. У нас немає внутрішньої конкуренції, а є лише прагнення розвивати єдиний сильний бренд KFC та підтримувати українців разом. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні