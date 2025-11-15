«Київстар», «Нібулон» та «Епіцентр» інвестували у власні відеопроєкти – від комедійного серіалу до документального кіно. Мінісеріал «Місія Київстар» зібрав 560 000 переглядів, кулінарне шоу «Епіцентра» – 4,5 млн, а документальний фільм Нібулону вже претендує на участь у Берлінале. Навіщо бізнесу такий формат і який ефект він дає?

Після повномасштабного вторгнення агрохолдинг Нібулон опинився у критичному стані: зруйнована логістика, втрачений флот, $500 млн боргів. Найбільший удар – загибель засновника Олексія Вадатурського і його дружини через російську атаку на Миколаїв.

У 2024 році команда вирішила: потрібна репрезентація для клієнтів та партнерів, розповідає Анна Пригода, керівниця відділу комунікацій. Так народилася ідея двох паралельних відеопроєктів – документального фільму «Хлібний капітан України» про засновника компанії та бренд-серіалу «За лаштунками стійкості», що розповідає, як бізнес працює в нових умовах.