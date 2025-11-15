Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:00 хвилин
«Київстар», «Нібулон» та «Епіцентр» інвестували у власні відеопроєкти – від комедійного серіалу до документального кіно. Мінісеріал «Місія Київстар» зібрав 560 000 переглядів, кулінарне шоу «Епіцентра» – 4,5 млн, а документальний фільм Нібулону вже претендує на участь у Берлінале. Навіщо бізнесу такий формат і який ефект він дає?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Після повномасштабного вторгнення агрохолдинг Нібулон опинився у критичному стані: зруйнована логістика, втрачений флот, $500 млн боргів. Найбільший удар – загибель засновника Олексія Вадатурського і його дружини через російську атаку на Миколаїв.
У 2024 році команда вирішила: потрібна репрезентація для клієнтів та партнерів, розповідає Анна Пригода, керівниця відділу комунікацій. Так народилася ідея двох паралельних відеопроєктів – документального фільму «Хлібний капітан України» про засновника компанії та бренд-серіалу «За лаштунками стійкості», що розповідає, як бізнес працює в нових умовах.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.