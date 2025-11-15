Підписка від 49 грн
Forbes Digital

«У майбутньому бренди стануть медіа». Нібулон, Київстар та Епіцентр витрачають мільйони гривень на власні шоу та серіали. Як це впливає на їх бізнес

«Київстар», «Нібулон» та «Епіцентр» інвестували у власні відеопроєкти – від комедійного серіалу до документального кіно. Мінісеріал «Місія Київстар» зібрав 560 000 переглядів, кулінарне шоу «Епіцентра» – 4,5 млн, а документальний фільм Нібулону вже претендує на участь у Берлінале. Навіщо бізнесу такий формат і який ефект він дає?

Після повномасштабного вторгнення агрохолдинг Нібулон опинився у критичному стані: зруйнована логістика, втрачений флот, $500 млн боргів. Найбільший удар – загибель засновника Олексія Вадатурського і його дружини через російську атаку на Миколаїв.

У 2024 році команда вирішила: потрібна репрезентація для клієнтів та партнерів, розповідає Анна Пригода, керівниця відділу комунікацій. Так народилася ідея двох паралельних відеопроєктів – документального фільму «Хлібний капітан України» про засновника компанії та бренд-серіалу «За лаштунками стійкості», що розповідає, як бізнес працює в нових умовах. 

